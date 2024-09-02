Bu konuda Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalar yaptığını dile getiren Başkan Bozbey, "Glütensiz yaşam için mücadele eden herkese teşekkür ediyorum. Her zaman onların yanında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Çölyaklı vatandaşlarımıza yaşamlarını kolaylaştırmak adına glütensiz ürün desteklerinde bulunuyoruz. Çölyaklı çocuklarımıza doğum günlerinde glütensiz pasta gönderiyoruz. Artık bu çocuklarımız da doğum günlerini pasta keserek kutlayabiliyor. Ayrıca Çölyakla Yaşam Derneği'ne yeni bir üretim alanı kazandırıyoruz. Merinos'un içerisinde bir mutfak alanı tahsis ettik. Bu sayede daha çok ürün çeşidini daha uygun şartlarda üretebilecekler. Bunların yanında BESAŞ'ta bir hazırlığımız var. Yapacağımız yeni tesiste glütensiz ekmek yapımı için özel bir alan olacak. Çölyak hastası olmamasına rağmen glütensiz beslenmek isteyenler de bu ürünlere ulaşabilecek. Ayrıca Burfaş tesislerinde de glütensiz ürünlerin halkımızla buluşturacağız." dedi.