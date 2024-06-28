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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Bozcaada Caz Festivali 6-8 Eylül'de yapılacak

        Bozcaada Caz Festivali 6-8 Eylül'de yapılacak

        Bozcaada Caz Festivali, 6-8 Eylül'de Ayazma Manastırı'nda müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 10:00 Güncelleme: 28.06.2024 - 10:00
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        Bozcaada Caz Festivali 6-8 Eylül'de yapılacak
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        Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe ile festivalin kurucu ortaklarından Murat Sezgi ve Çağıl Özdemir, festivalin programı, etki raporu ve tema duyurularını açıkladı.

        Caz müziğinin Bozcaada'ya çok yakıştığını belirten Göztepe, "Her yerin bir müziği vardır diye düşünüyorum. Bu organizasyonlar büyük emek gerektiriyor. Bozcaada adına bu emeği veren herkese çok teşekkür ediyorum. Bozcaada'nın değerine değer katan sayılı organizasyondan bir tanesi bu. Bildiğim kadarıyla sekizinci yılı. İnşallah onuncu yılını da beraber yaşayacağız. Böyle onlarca yılı üstüne ekleyerek, Bozcaada halkını ve kültürünü de içine katarak hep beraber çok başarılı işler yapacağımıza çok inanıyorum" dedi.

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        Murat Sezgi de festivali ilk yaptıklarında adadan tepki aldıklarını aktararak, "İstanbul'dan böyle tipler geliyor, buraya zarar verecekler, diye tepki aldık. Sonra adım adım birbirimizi tanımaya başladık. Böyle güzel bir gelişim oldu. Konu çok iyi bir noktaya doğru gidiyor. Umarım gelişerek de devam edecek" ifadelerini kullandı.

        Çağıl Özdemir ise her sene bir tema seçtiklerinin altını çizerek, "Bu temaları seçmemizin sebebi, aslında o süreçlere karşı izlenimlerimiz ve reaksiyonlarımızı, ürettiğimiz bu yaratıcı alana uyarlayabilme ihtiyacı ve isteğinden kaynaklanıyor. Bu seneki temamız miselyum. İçinde olduğumuz ekosistemi birlikte ürettiğimiz paydaşlarımız ve bütün bu dünyayı yarattığımız pek çok insan var. Bu sene, kurumları birbirinden haberdar edip, kendi aralarındaki ilişkileri daha anlamlı hale getirebilmenin yollarını arayalım dedik" değerlendirmesinde bulundu.

        Ana sponsorluğunu Paribu'nun yaptığı festival, 2023'te 121 milyon liralık kaynağın adaya gelmesini sağladı.

        Festivalin ilk gününde Anıka Nılles/ Nevell, Deniz Taşar, Leon Phall, ikinci gününde Bozcaada Ensemble, Klein, Kraak&Smaak, Öner Karaçuha, üçüncü gününde ise Alfa Mist, Cenk Erdoğan Trio, Girls Airports ve Childplay sahne alacak.

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        Kültür ve Turizm Bakanlığı ve TGA (Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı) katkılarıyla gerçekleşen festival, 2017'den bu yana Bozcaada'nın ilham veren coğrafyasını mesken tutan, yalnızca caz değil, keşif programıyla da bir deneyim festivali olarak biliniyor.

        Europe Jazz Network'e (Avrupa Caz Ağı) 2019'da dahil olan festival, 2020'de tohumları atılan Türkiye Caz Ağı'nın da kurucu üyesi.

        Festivalle ilgili detaylı bilgiye bozcaadacazfestivali.com adresinden ulaşılabilir.

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        #Bozcaada Caz Festivali
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