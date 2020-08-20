Bozcaada Caz Festivali 'keşfe' çağırıyor

Bozcaada Caz Festivali’nin geçen hafta çevrimiçi panellerle başlayan BCF Keşif programı Bozcaada’da çekilmiş özel performanslar ve sohbetlerden oluşan video serisi ile devam ediyor.

Antik çağda Leukophrys, Yunan Mitolojisinde Tenedos adıyla anılan ve başlangıcı M.Ö. 3000 yıllarına dayanan tarihinde Fenikelilerden Atinalılara, Bizanslardan Osmanlılara, birçok kültüre ev sahipliği yapmış Bozcaada’nın yalnızca Türkiye’nin değil dünyanın da çok önemli kültür, tarım ve gastronomi noktası olmasının hikâyesini keşfe çıkan BCF Keşif programında, müzik severler Korhan Futacı ve Bozcaada Ensemble’ın özel performanslarını izleyecek, adanın yaşayan en eski bağcısıyla ve gastronomi denilince akla gelen isimleriyle sohbet edecek ve bölgenin efsanelerle dolu tarihinin izini sürüp Bozcaada Müzesi’nde tura çıkacak.

FESTİVALE ÖZEL PERFORMANSLAR



“Tamburada”, “Dandadadan”, “Korhan Futacı ve Kara Orkestra” ve “Konstrukt” projeleri ile sayısız yurt içi ve yurt dışı performansına imza atmış söz yazarı, besteci, saksafonist ve prodüktör Korhan Futacı’nın festivale özel performansı adanın ruhunu ekranlara taşırken; ortak dilleri caz olan ve her yıl değişen müzisyenlerden oluşan festivalin özel projesi Bozcaada Ensemble da, adanın eşsiz gün batımında Bozcaada Rüzgar Gülleri’ne karşı verdiği performansla seyircide ada hatıralarını canlandıracak.

Korhan Futacı’nın performanslarına Çağrı Sertel, Feryin Kaya ve Berkan Tilavel eşlik ederken; bu yılın Bozcaada Ensemble’ı da, Anıl Şallıel, Onur Alatan ve Onur Aymergen ve Ozan Musluoğlu’dan oluşuyor.

SANATTAN GASTRONOMİYE ADA SOHBETLERİ



Bozcaada ve bölge gastronomisi üzerine sohbetler serisinde, ada gastronomisinin önemli temsilcilerine konuk olunacak. “Kuzey Ege Mutfağı” adlı programda, Madam Niça’nın kurucuları; Oya Terzioğlu ve Saada Delen ile bölgedeki çeşitliliği sofralarına nasıl taşıdıklarını konuşacak; “Sürdürülebilir Gıda ve Ekmek Yapımı” programında ise, Maya Bozcaada’nın kurucusu ve Ada gastronomisi denildiğinde akla gelen ilk isimlerden Selçuk Aykan ile çevre köylerden topladığı atalık tohumlarla elde ettiği tahıllardan ürettiği ekmeklerin hikâyesini dinlenecek.

Adanın yaşayan en eski bağcısı Haşim Yunatçı “Bozcaada'da Bağcılık, Endemik Üzümler ve Poyraz” programında, adanın bağ bakımını öğrenecek, her yıl çıkan üzümlere yaptıkları teşekkür seremonisini ve Bozcaada'nın endemik üzümleri olan Çavuş, Vasilaki, Kuntra ve Karalahna’nın hikâyelerini anlatacak.

Bugüne dek sayısız sanatçıya ilhâm olmuş Bozcaada'da yaşayan ressam ve heykel sanatçısı Cansu Şimşek ile atölye ziyaretine davet eden “Bozcaada'da Sanatçı Olmak” programı ise, sanatçının adadan topladığı malzemelerle yaptığı üretimlerini de seyirciyle buluşturacak.

BOZCAADA MÜZESİ GEZİSİ



Yazar, gazeteci, akademisyen, televizyoncu Prof. Dr. Haluk Şahin’in katıldığı “Herkes Kendi Adasını Yaratır” ise, bölgenin efsanelerle dolu tarihini merak edenlerin kaçırmaması gereken bir program olacak. Bugüne dek Bozcaada'ya dair 7 kitap yazmış olan Şahin, İlyada Destanı’ndaki Bozcaada'yı, Troya Savaşı’nda adanın nasıl bir rol oynadığını ve bölgenin pek çok farklı kültüre ev sahipliği yapmış tarihini anlatacak.

Koleksiyoner M. Hakan Gürüney’in 6 binden fazla belge ve objeden oluşan koleksiyonunun yanı sıra sürekli güncellenen içeriğiyle adeta adanın belleğine dönüşen Bozcaada Müzesi gezisi de programın dikkat çekici yapımlarından olacak. 2013 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nden (UNESCO) ödül alan müzeyi Gürüney gezdirecek.

'AKIŞ'A DEVAM



Festivalin caz müziği, uluslararası caz festivalleri, kültür ve sanat, çevresel sürdürülebilirlik, erişilebilirlik, gastronomi gibi pek çok farklı konuda uzman isimleri ağırladığı çevrimiçi panellerinin yanında ayrıca; bu yılki teması “Ototelik”ten yola çıkarak hazırlanan “Akış Sohbetleri” ve sanatçılar, sektör profesyonelleri, sanat dünyasından isimlerin pandemi sürecinde yaşadıkları deneyimlerini ve üretimlerini konuştukları video ve podcast serisi “Nasılız?”da yeni içerik ve konuklarıyla festivalin dijital kanallarında yayınlanmaya devam ediyor.

Bozcaada Caz Festivali’nin Türkiye’nin usta caz müzisyenlerini bir araya getirdiği müzik albümü Bozcaada Caz Festivali 2020 ‘Keşif’, gelecek hafta (28 Ağustos) dijital platformlarda yayında olacak. Space Goats etiketiyle çıkacak albüm, geçmiş yıllarda festivalde sahne almış müzisyenlerin Bozcaada'dan ilham alarak hazırladıkları özgün bestelerini ilk kez dinleyenlerle buluşturacak.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından da desteklenen Bozcaada Caz Festivali’nin çevrimiçi programı, Instagram, Spotify ve YouTube kanallarında ücretsiz izlenebilecek.