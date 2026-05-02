        Bozcaada Caz Festivali'nden genç sanatçılar çağrı

        Bozcaada Caz Festivali'nden genç sanatçılar çağrı

        Bu yıl 4-6 Eylül tarihleri arasında 10. edisyonuyla katılımcılarını ağırlamaya hazırlanan Bozcaada Caz Festivali'nin Salhane Sahnesi için açık çağrı başladı. Festival, 10 Mayıs'a kadar, Türkiye'nin dört bir yanından yükselen ve caz, deneysel ve doğaçlama müzik yapan kariyerinin başındaki sanatçıların başvurularını bekliyor

        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 10:49
        Bozcaada Caz Festivali'nden genç sanatçılar çağrı

        Müzik programının yanı sıra farklı disiplinlerle dirsek teması kuran ve her yıl yeni bir tema etrafında şekillenen KEŞİF etkinlikleriyle de katılımcılarına zengin bir festival deneyimi sunan Bozcaada Caz Festivali, bu yıl 4-6 Eylül tarihleri arasında 10. edisyonu ile katılımcılarını ağırlamaya hazırlanıyor.

        Bozcaada Caz Festivali’nin Salhane Sahnesi için başlattığı açık çağrı için başvurular 10 Mayıs 2026 Pazar günü saat 23.59’a kadar kabul edilecek. Festival ekibi ve özel bir seçici bir kurul tarafından değerlendirmeye alınacak başvuruların sonuçları 15 Mayıs Pazar günü duyurulacak.

        Kimler Başvurabilir?

        Cazı hisseden, deneyen, doğaçlamayı seven müzisyenler

        REKLAM

        Kariyerinin başındaki veya yeni bir müzikal yolculuğa adım atan müzisyenler

        Kendi sesini bulmuş, tercihen özgün besteleri olan projeler

        Sahne boyutu göz önünde bulundurularak en fazla 4-5 kişilik gruplar

        Nasıl Başvurulur?

        Başvuru kapsamında; projelerinizi belli kalıplara sıkışmadan, özgün bir şekilde aktarmanız, tercihen canlı kayıt olacak şekilde performans videolarınızı paylaşmanız, grup ve üyelerine ait sosyal medya hesaplarını eklemeniz ve Bozcaada Caz Festivali sahnesinde yer almanın sizin için neden değerli olduğundan kısaca bahsetmeniz bekleniyor. Başvurularınızı, ilgili başvuru formu üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

