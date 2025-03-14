Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Bozcaada Caz Festivali’nden müzisyenler için açık çağrı

        Bozcaada Caz Festivali’nden müzisyenler için açık çağrı

        Bu yıl 5-7 Eylül'de düzenlenecek olan Bozcaada Caz Festivali, Türkiye'nin dört bir yanında caz, deneysel ve doğaçlama müzik yapan kariyerinin başındaki sanatçıların başvurularını bekliyor. 10 Nisan tarihine kadar başvuruların kabul edileceği açık çağrı sonucunda Bozcaada Caz Festivali'nin 9. edisyonunda Salhane Sahnesi'nde sahne alarak festivalin bir parçası olma ve müziğini katılımcılarla paylaşma fırsatı bulacak isimler 30 Nisan Dünya Caz Günü'nde açıklanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2025 - 00:10 Güncelleme: 14.03.2025 - 00:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bozcaada Caz Festivali'nden müzisyenler için açık çağrı
        ABONE OL

        Müzik programının yanı sıra farklı disiplinlerle dirsek teması kuran ve her yıl yeni bir tema etrafında şekillenen KEŞİF etkinlikleriyle de katılımcılarına zengin bir festival deneyimi sunan Bozcaada Caz Festivali, Türkiye’nin dört bir yanından yükselen ve festivalin bir parçası olmak isteyen caz müzisyenleri için açık çağrı başlattı. Çeşitliliği ve yeni müzikal sesleri destekleyen Bozcaada Caz Festivali’nin Salhane Sahnesi’nde gerçekleşecek performanslar için başlattığı açık çağrı, kariyerinin henüz başında olan ve sesini duyurmak isteyen ekiplerin başvurularını bekliyor.

        REKLAM

        Bu sene 5-7 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Bozcaada Caz Festivali’nin Salhane Sahnesi için başlattığı açık çağrı için başvurular 10 Nisan 2025 Perşembe günü saat 23.59’a kadar kabul edilecek. Festival ekibi ve özel bir seçici bir kurul tarafından değerlendirmeye alınacak başvuruların sonuçları 30 Nisan Dünya Caz Günü’nde duyurulacak.

        Kimler Başvurabilir?

        Cazı hisseden, deneyen, doğaçlamayı seven müzisyenler

        Kariyerinin başındaki veya yeni bir müzikal yolculuğa adım atan müzisyenler

        Kendi sesini bulmuş, tercihen özgün besteleri olan projeler

        Sahnemizin boyutunu gözeterek en fazla 4-5 kişilik gruplar

        Nasıl Başvurulur?

        ● Çevrimiçi başvuru formu bu bağlantıdan doldurulabilir:

        REKLAM

        ● Projenizden bahsedin—belli kalıplara sıkışmadan, içinizden geldiği gibi paylaşabilirsiniz

        ● Performans videolarınızı paylaşın (tercihen canlı kayıtlar)

        ● Grubunuzun ve üyelerinin sosyal medya hesaplarını ekleyin

        ● Neden Bozcaada Caz Festivali’nde sahne almak istediğinizi birkaç cümleyle anlatın

        Başvuru formu 10 Nisan 2025 Perşembe saat 23.59’a kadar açık.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bozcaada Caz Festivali
        #konser
        #müzik
        #BOZCAADA
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Zelenskiy: Putin ateşkesi reddetmeye hazırlanıyor
        Zelenskiy: Putin ateşkesi reddetmeye hazırlanıyor
        Fenerbahçe'den penaltı isyanı!
        Fenerbahçe'den penaltı isyanı!
        Çorum'da gıda fabrikasında yangın çıktı
        Çorum'da gıda fabrikasında yangın çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetti
        Şinasi Yurtsever, hayatını kaybetti
        Bakan Fidan Şam'da
        Bakan Fidan Şam'da
        İstanbul'da hava kirliliği
        İstanbul'da hava kirliliği
        Trump: Putin umut verici açıklamalar yaptı
        Trump: Putin umut verici açıklamalar yaptı
        Putin: Ateşkes uzun süreli barışın yolunu açmalı
        Putin: Ateşkes uzun süreli barışın yolunu açmalı
        İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
        İki genç halı saha maçında hayatını kaybetti
        Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı
        Ümitcan Uygun hakim karşısına çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa oradayız
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        Kadir İnanır'dan yeni fotoğraf
        TürkNet'e siber saldırı!
        TürkNet'e siber saldırı!
        Osimhen'den şampiyonluk sözleri!
        Osimhen'den şampiyonluk sözleri!
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        Okulda tesadüfen keşfedildi! 200 milyon yıllık
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"