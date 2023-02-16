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Bozdağ: Depremde yıkılan binalarla ilgili 245 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 54 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Bozdağ, depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 245 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 54 şüphelinin tutuklandığını bildirdi. "İnşasında, denetiminde, kullanımında sorumluluğu olan hereksin kusuru ayrı ayrı değerlendirilmektedir" ifadelerini kullandı. Bakan Bozdağ açıklamasında "Sorumlular yargı önünde hesap verecektir" dedi

Bozdağ: Depremde yıkılan binalarla ilgili 245 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 54 kişi tutuklandı
HABERTURK.COM / Ajanslar

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi’nde açıklamalarda bulundu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalara ilişkin, "İnşasında, denetiminde, kullanımında sorumluluğu olan herkesin kusuru ayrı ayrı değerlendirilmektedir." diye konuşan Bakan Bozdağ, "Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Kilis'te delil tespit işlemleri tamamlanmıştır. Deliller toplanmadan hiçbir enkaz kaldırılmamaktadır" değerlendirmesinde bulundu

"Sorumlular yargı önünde hesap verecektir" ifadelerini kullanan Adalet Bakanı Bozdağ, depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 245 şüpheli hakkında işlem yapıldığını, 54 şüphelinin tutuklandığını bildirdi.

Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

DEPREM SORUŞTURMALARINDA SON DURUM

Binaların denetimlerinde sorumluluğu olanların tespiti, defin işlemlerinin büyük bir titizlikle sürdürülmesi için yoğun bir çalışma yürütülüyor. Hakimler ve Savcılar Kurulumuz bölgeye çok sayıda gönüllü savcı görevlendirmiştir. Adli Tıp Kurumumuz da görevlendirmeyi gönüllüler üzerinden yapmaktadır.

Binaların müteahhitleri, belediyedeki mesuller, kolon kesenler dahil olmak üzere ihmali ve kusuru olanlar ayrımı olmaksızın soruşturulmaktadır. Sadece müteahhitler değil ilgili herkes soruşturuluyor. Bütün bu sorumlulara dair savcılıklarımız tarafından resen soruşturmalar başlatıldı. Deliller titizlikle toplanıyor. Vatandaşlarımız tarafından dile getirilen her türlü iddia da titizlikle değerlendiriliyor. Sorumlular yargı önünde hesap verecek. Adalet terazisinde tartılacaklar.

54 KİŞİ TUTUKLANDI, 245 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Bunların zaman aldığını herkesin bilmesi lazım. Kimle sorumlu kimler kusurlu bunların tespiti zaman alacaktır. Deprem soruşturmaları için özel ekipler kuruldu. Bugüne kadar 245 kişi hakkında işlem yapıldı, 54 kişi tutuklandı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan kişi sayısı 7.

"DELİLLER TOPLANMADAN HİÇBİR ENKAZ KALDIRILMAMAKTADIR"

Delillerin toplanması da dahil adli işlemlerin gecikmemesi için 478 Cumhuriyet Savcısı görevlendirildi. 600 bilirkişi de sahada. Deliller toplanmadan hiçbir enkaz kaldırılmamaktadır. Ayrıca deliller enkaz kaldırma çalışmalarına engel olmadan alınmaktadır. Türkiye bir hukuk devletidir. Kimsenin delil karartmaya gücü yetmez. Bir aksama, savsama söz konusu değildir. Aksini iddia eden bunun delilini ortaya koymalıdır.

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