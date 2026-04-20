'Bozkır' 11 Mayıs'ta seyirciyle buluşuyor
Sertaç Sayın'ın yazıp yönettiği, Doğukan Polat'ın oynadığı 'Bozkır' adlı oyun 11 Mayıs'ta Baba Sahne'de seyirciyle buluşacak
Farklı hikayesi ve anlatımıyla dikkat çeken sezonun önemli oyunlarından Bozkır, 11 Mayıs'ta Baba Sahne'de İstanbul prömiyerini gerçekleştirecek. Bireyin toplum baskısı ve iktidar arzusuyla dönüşümünü anlatan, tek kişilik oyunda Doğukan Polat oyunculuğunun yanı sıra bağlama performansıyla akıllarda iz bırakacak.
Peş peşe sahnelediği oyunlarla adından söz ettiren yönetmen Sertaç Sayın’ın yazıp yönettiği Bozkır oyunda yönetmen yardımcılıklarını Fatih Sevdi ve Tanıl Yöntem üstleniyor. Işık tasarımı Eren Uğurhan’a; afiş ve dekor tasarımı Rabia Kip Telek’e; dekor uygulaması Serkan Kavurt’a, kostüm tasarımı R. Dilara Akalın'a ait olan oyunun hareket tasarımı Seda Özgiş imzası taşıyor.
OYUN TARİHLERİ
12.05.2026 / 20.30 Akatlar KM
13.05.2026 / 20.30 Hop Sahne
14.05.2026 / 20.30 DasDas Açık Sahne
18.05.2026 / 20.30 Claphall
16.05.206 / 20.30 Kartal Sanat Tiyatrosu
21.05.2026 / 20.30 Alternaif Sahne