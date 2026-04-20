        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro 'Bozkır' 11 Mayıs'ta seyirciyle buluşuyor

        'Bozkır' 11 Mayıs'ta seyirciyle buluşuyor

        Sertaç Sayın'ın yazıp yönettiği, Doğukan Polat'ın oynadığı 'Bozkır' adlı oyun 11 Mayıs'ta Baba Sahne'de seyirciyle buluşacak

        Giriş: 20 Nisan 2026 - 14:57 Güncelleme:
        Farklı hikayesi ve anlatımıyla dikkat çeken sezonun önemli oyunlarından Bozkır, 11 Mayıs'ta Baba Sahne'de İstanbul prömiyerini gerçekleştirecek. Bireyin toplum baskısı ve iktidar arzusuyla dönüşümünü anlatan, tek kişilik oyunda Doğukan Polat oyunculuğunun yanı sıra bağlama performansıyla akıllarda iz bırakacak.

        Peş peşe sahnelediği oyunlarla adından söz ettiren yönetmen Sertaç Sayın’ın yazıp yönettiği Bozkır oyunda yönetmen yardımcılıklarını Fatih Sevdi ve Tanıl Yöntem üstleniyor. Işık tasarımı Eren Uğurhan’a; afiş ve dekor tasarımı Rabia Kip Telek’e; dekor uygulaması Serkan Kavurt’a, kostüm tasarımı R. Dilara Akalın'a ait olan oyunun hareket tasarımı Seda Özgiş imzası taşıyor.

        OYUN TARİHLERİ

        12.05.2026 / 20.30 Akatlar KM

        13.05.2026 / 20.30 Hop Sahne

        14.05.2026 / 20.30 DasDas Açık Sahne

        18.05.2026 / 20.30 Claphall

        16.05.206 / 20.30 Kartal Sanat Tiyatrosu

        21.05.2026 / 20.30 Alternaif Sahne

