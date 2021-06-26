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Bozkır Arslanı Celaleddin 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bozkır Arslanı Celaleddin 6. son bölüm

Bozkır Aslanı Celaleddin 7. son bölümü ile ATV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Emre Kıvılcım, Kaan Yalçın, Yulduz Radjabova'nın yer aldığı Bozkır Arslanı Celaleddin dizisinin son bölümünde; Haşhaşilerin hedefindeki Celaleddin, Kutlu Bike’yle evleneceğini açıklıyor.Bozkır Arslanı Celaleddin 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bozkır Arslanı Celaleddin 6. son bölüm...

Bozkır Arslanı Celaleddin 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bozkır Arslanı Celaleddin 6. son bölüm

Bozkır Aslanı Celaleddin dizisinin son bölümünde; Mihricihan'ın planıyla zehirli bir yılanın hedefine konan Kutlu Bike'ye yapılan saldırı Celaleddin'i çileden çıkarır. Celaleddin, Türkan Hatun'un tüm itirazlarına rağmen Kutlu Bike ile evlenmekte kararlı olduğunu açıklar.

BOZKIR ARSLANI 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA MI?

Bozkır Aslanı Celaleddin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanınca haberimizde yer alacak.

BOZKIR ARSLANI 6. SON BÖLÜM

Bu haber Behram tarafından sevinçle karşılanır. Haşhaşiler, Kutlu Bike vasıtasıyla Celaleddin'i ortadan kaldırmak ve Cengiz Han'ın saldırısı öncesinde ülkeyi iyice zayıflatmak için şeytani bir plan kurar. Sultan Aleaddin, Moğol tehlikesine karşı ülkesini korumak için yeni bir ittifak ararken, Türkan Hatun saraydaki nüfuzunu artırmak üzere hamleler yapar.

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