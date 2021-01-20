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Bozkır filmi konusu nedir, nerede ne zaman çekildi? - Bozkır filmi oyuncuları kimler?

TRT1'de bu gece 2019 yapımı Bozkır - Kuşlara Bak Kuşlara filmi ekranlara geliyor. Yönetmenliğini Mehmet Tanrısever'in üstlendiği filmin çekimleri Konya'da gerçekleştirildi. Peki Bozkır - Kuşlara Bak Kuşlara filmi konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir?

Bozkır filmi konusu nedir, nerede ne zaman çekildi? - Bozkır filmi oyuncuları kimler?

Bozkır - Kuşlara Bak Kuşlara filmi bugün TRT1'de izleyici ile buluşuyor. Oldukça çarpıcı bir konusu olan filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

BOZKIR FİLMİ KONUSU NEDİR?

Abdullah ile Çolak Ziya, Konya’nın Bozkır ilçesinde yaşayan iki arkadaştır. Geçimlerini silah satarak kazanan Abdullah ve Çolak Ziya, her ne kadar birbirlerinden farklı karakterlere sahip olsalar da, yıllardır birlikte hayat mücadelesi vermişlerdir. Abdullah, sözlüsü Emine ile evlenmek için çabalarken, Çolak Ziya ise günü kurtarmaya çalışarak yaşar.

Hayatta her şeyden önce mertlik, namus ve şerefe önem veren Abdullah ve Çolak Ziya, bir gün asker arkadaşları Testici Bekir’in evine ziyarete gittiklerinde, kendilerini tahmin edemeyecekleri bir durumun içerisinde bulurlar. Testici Bekir evde yoktur ve onlarla arkadaşlarının eşi Süheyla ilgilenmektedir. Bu durumu fırsat bilen Çolak Ziya, genç kadını yalnız bulduğu bir esnada, ona tacizde bulunur.

Abdullah’ın gelmesi ile kaçmaya başlayan Çolak Ziya, Bozkır’ın ıssız tepesine geldiğinde, Abdullah’ın tek kurşunu ile ölür. Büyük bir pişmanlık ve öfke içerisinde olan Abdullah, adalete teslim olmaya karar verir. Ancak hapishanede yaşadığı zorluklar, Abdullah’ın hayatını alt üst eder. Abdullah, sözlüsü Emine’ye kavuşma umuduyla, suçunu inkar etmeye karar verir. Bozkır kabadayısı olan Erol Kara’nın da suçu üstlenmesi ile serbest kalan Abdullah için, asıl hesaplaşma şimdi başlayacaktır.

BOZKIR FİLMİ OYUNCULARI

Süleyman Kabaali

Soydan Soydaş

Yaşar Alptekin

Ayçın Tuyun

Tarık Tanrısever

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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