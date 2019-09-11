Böylesi görülmedi...
81 uluslararası film festivaline katıldı.
O festivallerden 52 ödül kazandı.
Geçtiğimiz cuma günü gösterime girdi.
Sadece 894 kişi izledi.
'Bozkır'...
Mehmet Tanrısever'in yönettiği ve senaryosunu yazdığı filmde başrolleri Soydan Soydaş, Tarık Tanrısever, Süleyman Kabaali, Ayçın Tuyun ve Yaşar Alptekin paylaştı.
Silah çerçiliği yapan 'Abdullah' ile 'Çolak Ziya'nın dürüstlük sınavında ödemeleri gereken bedelle yüzleşmelerini konu edinen 'Bozkır', Türkiye'de gösterime girmeden önce katıldığı uluslararası film festivallerinde önce övgüleri ardından da ödülleri topladı.
Aynı zamanda 'Bozkır'ın yapımcısı olan Mehmet Tanrısever, bir filmle bu kadar çok ödül kazanarak Guinness Dünya Rekorları'na başvurmaya hazırlanıyordu. Tanrısever, kazandığı ödüllerin şevkiyle 'Bozkır'ı geçtiğimiz cuma günü gösterime çıkardı.
Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın haberine göre 'Bozkır', övgüleri ve ödülleri kazandığı uluslararası film festivallerinde gördüğü yüksek ilgiyi izleyiciden göremedi.
'Bozkır', her salonda seans başına 1 kişi tarafından izlendi.
Gişede umduğunu bulamayan bir diğer filmse 'Kolej Havası' oldu.
1989 - 1992 arasında kazanılan 3 şampiyonluk ve Metin - Ali - Feyyaz'ın üzerinden Beşiktaş Futbol Takımı'nın belgesel filmi olan 'Kolej Havası', sadece 2.104 kişi tarafından izlendi.
Gösterime 6 Eylül'de giren yeni sinema sezonunun ilk filmleri, ilk 3 günde izleyiciden ilgi görmedi.
TÜRK FİLMLERİ
Cin-si Bozuk
İzleyici Sayısı: 6.966
Hasılat: 119.547 ₺
45 25 #Kusursuz Cinayet
İzleyici Sayısı: 5.080
Hasılat: 83.192 ₺
Serseriler
İzleyici Sayısı: 2.827
Hasılat: 46.126 ₺
Kolej Havası
İzleyici Sayısı: 2.104
Hasılat: 44.854 ₺
Bozkır
İzleyici Sayısı: 894
Hasılat: 17.534 ₺
TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 17.871
TOPLAM HASILAT: 311.253 ₺
YABANCI FİLMLER
O: Bölüm 2
İzleyici Sayısı: 125.736
Hasılat: 2.504.708 ₺
Uzay Parkı
İzleyici Sayısı: 6.285
Hasılat: 112.999 ₺
Uslu Çocuklar
İzleyici Sayısı: 3.904
Hasılat: 78.722 ₺
Bharat
İzleyici Sayısı: 3.473
Hasılat: 67.369 ₺
Aslan Çocuk
İzleyici Sayısı: 2.486
Hasılat: 45.759 ₺
Düzenbazlar Kulübü
İzleyici Sayısı: 2.083
Hasılat: 46.327 ₺
Hangi Kadın
İzleyici Sayısı: 2.030
Hasılat: 29.814 ₺
TOPLAM İZLEYİCİ SAYISI: 145.997
TOPLAM HASILAT: 2.885.698 ₺
YORUMLAR