Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş, türkülerle anıldı

'Bozkırın tezenesi' olarak yüzlerce unutulmaz eseriyle gönüllere ve hafızalara yer eden Neşet Ertaş vefatının 12'nci yıl dönümünde çeşitli etkinliklerle anılıyor. Anma etkinliklerinden biri de Kocaeli'de gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından KO-MEK müzik branşı eğitmenleri ve solist Nuray Polat Gündoğan'ın hazırladığı, 'Kalpten Kalbe Bir Yol Vardır Neşet Ertaş Anma Konseri', Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Nuray Polat'ın seslendirdiği birbirinden güzel Neşet Ertaş eserlerinin yer aldığı anma etkinliğine kalabalık bir sanatsever grubu katıldı. Solist olarak Nuray Polat Gündoğan'ın yer aldığı gecede, bağlamada Mahir Gündoğan ve Özgür Yazıcı, gitarda Refik Uğur Tan, neyde Adil Perktaş, kemanda İsmet Yıldız ve Emine İriş, ritim perküsyon Emirhan Avcı, bas gitar Erdem Çubukçuoğlu, klavyede Deniz Arslan yer alırken bateride ise Serkan Hamamcıoğlu yer aldı. REKLAM

Duygu dolu anların yanı sıra oldukça eğlenceli dakikaların yaşandığı geceye Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Murat Yavuz, Yaygın Eğitim Şube Müdürü Lokman Ceyhan ve çok sayıda davetli katıldı. Konsere katılan davetliler solist Nuray Polat'ın seslendirdiği eserlere her birlikte eşlik ederek çalınan hareketli parçalarla da oynayarak günün yorgunluğunu attı.

Gece sonunda solist Nuray Polat'ın Gaziler Günü dolayısıyla seslendirdiği Çanakkale Türküsü salondan uzun süre alkış aldı.Konser sonrasında duygularını aktaran dinleyicilerden Necla Ak Gözdeoglu; "Bizim gibi türküseverler için böyle etkinliklerin olması çok güzel. KO-MEK'e böyle güzel ve anlamlı konsere imza attığı için teşekkür ediyorum" dedi. REKLAM

Bir diğer dinleyici Gencay Zavatcu ise "KO-MEK'in yabancısı değilim daha önce yaptıkları programlara da katıldım. Konu usta Neşet Ertaş olunca gelmemek imkansız. Ben de ailemle birlikte bu güzel organizasyona gelerek keyif dolu dakikalar yaşadım. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.