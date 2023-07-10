Brad Pitt, Grand Prix yarışlarına katıldı: Pistteyken hiç heyecanlanmadım
Oscar ödüllü oyuncu Brad Pitt, Formula 1 pilotunu canlandırdığı yeni filmi için Grand Prix yarışlarında Silverstone pistinde boy gösterdi
Brad Pitt, yeni Formula 1 filmi 'Apex'in çekimlerine Britanya Grand Prix yarışlarına katılarak hazırlandı.
"BENİ ÇOK İYİ HAZIRLADILAR"
İngiltere'deki Silverstone pistinde yerini alan Brad Pitt, film çekimlerine dair detayları anlattı.
Filmde 30 yıl aradan sonra piste dönen 'Sonny Hayes' adındaki Formula 1 pilotunu canlandıran Brad Pitt, Collider'a yaptığı açıklamada "Pistteyken çok heyecanlanmadım. Beni çok iyi hazırladılar. Olabildiğince gerçekçi görünmesini istiyoruz. Lewis Hamilton, Formula 1 yarışlarına ve işine saygı duymamızı istiyor. Biz de bunu göstermeye çalışıyoruz. Formula 1 pilot olmanın nasıl olduğunu bilmiyordum. Kesinlikle çok saygı duyuyorum" dedi.
Joseph Kosinski'nin yönetmen koltuğunda oturduğu 'Apex F1' adlı vizyon tarihi henüz açıklanmadı. Filmin yönetmeni Joseph Kosinski; 'Tron', 'Oblivion' ve 'Top Gun: Maverick' gibi filmlerle tanınıyor.
"BRAD PITT YAŞINA GÖRE ÇOK İYİ GÖRÜNÜYOR"
Filmin yapımcıları arasında Formula 1'in 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton da bulunuyor. Hamilton, "Brad Pitt yaşına göre çok iyi görünüyor. Formula 1 pistinde Brad Pitt ile birlikte olduğum için ne kadar heyecanlı olduğumu tarif edemem" dedi.
"EN İYİ YARIŞ FİLMİNİ YAPACAĞIZ" DEMİŞTİ
Lewis Hamilton, ayrıca filmden çok büyük umutları olduğunu söyleyerek, "Hem görsel olarak hem de şimdiye kadar var olan en iyi yarış filmini yapacağımızı biliyorum. Tüm hayranları derinden etkileyeceğimizden emin olmak için çalışacağız" demişti.
'Apex'in çekimlerinin 2023 Formula 1 sezonu boyunca devam etmesi planlanıyor.
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