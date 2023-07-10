Filmin yapımcıları arasında Formula 1'in 7 kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton da bulunuyor. Hamilton, "Brad Pitt yaşına göre çok iyi görünüyor. Formula 1 pistinde Brad Pitt ile birlikte olduğum için ne kadar heyecanlı olduğumu tarif edemem" dedi.

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"EN İYİ YARIŞ FİLMİNİ YAPACAĞIZ" DEMİŞTİ

Lewis Hamilton, ayrıca filmden çok büyük umutları olduğunu söyleyerek, "Hem görsel olarak hem de şimdiye kadar var olan en iyi yarış filmini yapacağımızı biliyorum. Tüm hayranları derinden etkileyeceğimizden emin olmak için çalışacağız" demişti.