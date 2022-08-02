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Brad Pitt kırmızı halıya etekle çıktı!

Oscar ödüllü aktör Brad Pitt, başrolünde yer aldığı "Bullent Train" adlı filmin tanıtımı için Almanya'nın başkenti Berlin'e gitti. Gala için giymeyi tercih ettiği kıyafetle dikkat çeken ünlü oyuncu, kırmızı halıda etekle boy gösterdi

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  • Ünlü aktör Brad Pitt kırmızı halıya etekle çıktı! - Magazin haberleri

    Dünyaca ünlü aktör Brad Pitt, son birkaç gündür önemli rollerinden birini üstlendiği "Bullet Train" adlı filmin tanıtımı için Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunuyor.
  • Ünlü aktör Brad Pitt kırmızı halıya etekle çıktı! - Magazin haberleri

    ETEK GİYDİ!

    Genellikle bu tarz etkinliklerde takım elbise veya smokin giyip papyon takan Pitt, bu kez kıyafet tercihiyle etkinlikteki tüm dikkatleri üzerine çekti.
  • Ünlü aktör Brad Pitt kırmızı halıya etekle çıktı! - Magazin haberleri

    KAHVERENGİ VE PEMBE UYUMU

    Yönetmenliğini David Leitch'in üstlendiği "Bullet Train"in galasında Oscar ödüllü oyuncunun kırmızı halıya çıkmasını bekleyen hayranları ve basın mensupları, Pitt'in görünmesiyle büyük bir şaşkınlık yaşadı.

    Brad Pitt, etkinlik için kahverengi bir etek ve aynı renk bir ceket giymeyi tercih etti. Pitt, ayrıca kombinini pembe bir gömlek ve siyah botlarıyla tamamladı.
  • Ünlü aktör Brad Pitt kırmızı halıya etekle çıktı! - Magazin haberleri

    BACAKLARINDAKİ DÖVMELER GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

    58 yaşındaki aktör, kırmızı halıda yürürken giydiği kıyafeti sayesinde bacaklarındaki dövmelerini de gözler önüne serdi.
  • Ünlü aktör Brad Pitt kırmızı halıya etekle çıktı! - Magazin haberleri

    "YÜZ KÖRLÜĞÜ HASTALI VAR" DEMİŞTİ

    Brad Pitt, geçtiğimiz haftalarda ise sağlığına dair bir ayrıntıyı yeniden gündeme getirmişti. GQ Dergisi'ne konuşan Pitt, genellikle doğuştan gelen ve beynin bir bölgesindeki bir eksikliğin neden olduğu "prosopagnozi" (yüz körlüğü) hastalığına sahip olduğunu söylemişti.

    Daha önce de benzer iddiasını tekrarlayan Pitt, resmi olarak kendisine teşhis konulmadığını ama gösterdiği bütün belirtilerin "prosopagnozi" hastası olduğunu doğruladığını ileri sürmüştü.
  • Ünlü aktör Brad Pitt kırmızı halıya etekle çıktı! - Magazin haberleri

    "BENCİL OLDUĞUMU SANIYORLAR"

    Brad Pitt, gördüğü ve tanıştığı insanları sonradan hatırlayamadığını belirtip, "Bu da insanların beni ilgisiz, yanına yaklaşılamaz ve sadece kendini düşünen bencil biri gibi görmelerine neden oluyor." ifadelerini kullanmıştı.
  • Ünlü aktör Brad Pitt kırmızı halıya etekle çıktı! - Magazin haberleri

    "KİMSE BANA İNANMIYOR!"

    Ünlü oyuncu, Ottessa Moshfegh ile yaptığı röportajda "Kimse bana inanmıyor!" diye konuşmuştu. Moshfegh, kendi kocasının da prosopagnozi hastalığına sahip olduğunu belirtmişti.

    Pitt, sahip olduğunu iddia ettiği hastalığın sonucu olarak insanların kendisini "egoist" olarak gördüğünü sözlerine eklemişti.
  • Ünlü aktör Brad Pitt kırmızı halıya etekle çıktı! - Magazin haberleri

    "KENDİMİ HEP YALNIZ HİSSETTİM"

    Brad Pitt, aynı röportajda iç dünyasıyla ilgili daha önce hiç sözünü etmediği bazı ayrıntıları da gözler önüne sermişti. Pitt, büyüme çağında duygusal bir kargaşa ve derin bir üzüntü hissettiğini de sözlerine eklemişti. Ünlü yıldız, hatta bunu "büyümenin doğal bir parçası" olarak tanımlamıştı. Pitt, bu konudaki sözlerini "Sanırım hepimizin kalbi kırıldı." diye sürdürmüştü. Brad Pitt, hayatı boyunca kendini hep yalnız hissettiğini söyleyip ve "Çocukken, büyürken hep yalnız hissettim. Yakın zamana kadar ailemi de arkadaşlarımı da daha fazla kucaklayamadım." ifadelerini kullanmıştı.
  • Ünlü aktör Brad Pitt kırmızı halıya etekle çıktı! - Magazin haberleri

    ÇOCUKLARI İÇİN ESKİ EŞİYLE KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ

    Öte yandan Brad Pitt, kendisi gibi oyuncu olan Angelina Jolie ile 2016'da ayrılmıştı. İkilinin, birlikteliğinin bitme nedeni olarak şiddetli geçimsizlik gösterilmişti. 2014 yılında evlenen Jolie ve Pitt, ayrılık sonrası Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne adındaki altı çocuğunun velayeti için karşı karşıya gelmişti.
  • Ünlü aktör Brad Pitt kırmızı halıya etekle çıktı! - Magazin haberleri

    ORTAK VELAYETE KARŞI ÇIKMIŞTI

    18 yaşından küçük 5 çocuğun ortak velayetini talep eden Brad Pitt, geçtiğimiz yıl mahkemeden zaferle çıkmıştı. Hukuk mücadelesine devam eden Jolie ise kararın ardından temyize başvurmuştu.

    Ortak velayete karşı çıkan Angelina Jolie, özel hakim John Ouderkirk'in eski eşinin avukatlarıyla iş ilişkisi olduğunu ve bu sebeple çocukları ve kendisinin adil bir yargılanmadan mahrum bırakıldığını belirterek, hakimin davadan alınmasını talep etmişti.

    Jolie'nin bu talebi üzerine harekete geçen Kaliforniya mahkemesi, ünlü oyuncuyu haklı bulup, "Bu etik ihlal, hakimin tarafsız olma kabiliyeti üzerinde şüpheler oluşmasına yol açıyor." açıklamasıyla hakimin görevine son vermişti.

    Fotoğraflar: Splash

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