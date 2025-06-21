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        Haberler Dünyadan Bradley Cooper ve kızı Lea'nın Sardunya'da deniz muzu keyfi - magazin haberleri

        Bradley Cooper ve kızı Lea'nın Sardunya'da deniz muzu keyfi

        Bradley Cooper, eski sevgilisi Irina Shayk ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Lea ile Sardunya'da tatilin tadını çıkarıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.06.2025 - 10:45 Güncelleme: 21.06.2025 - 10:45
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        Baba-kızın deniz muzu keyfi
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        Bradley Cooper, kızı Lea ile Sardunya'da tatilin tadını çıkarıyor. İtalya'nın ünlü tatil adasına giden baba - kız, eğlenceli bir muz deneyiminde görüntülendi.

        Ünlü oyuncu, maceraperest kızıyla birlikte deniz muzuna sıkıca tutunurken rahat ve neşeli görünüyordu.

        50 yaşındaki oyuncu, eski sevgilisi Irina Shayk ile birlikteliğinden olan 8 yaşındaki kızıyla muza bindikten sonra, tekneye geçerek kıyıya ulaştı.

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        Bradley Cooper ile Irina Shayk, 2015'te ilişkilerine başlamış, kızları Lea, 2017'de dünyaya gelmişti. Kısa süre sonra ayrılan çift, çocuklarını büyütürken sık sık bir araya geliyor.

        Bradley Cooper, Ekim 2023'ten bu yana ünlü model Gigi Hadid ile birliktelik yaşıyor.

        Gigi Hadid'in de eski sevgilisi Zayn Malik'ten 5 yaşında Khai adında bir kızı bulunuyor.

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        #Bradley Cooper
        #irina shayk
        #Gigi Hadid
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