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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Braga, Union Berlin'i son dakikada attığı golle yıktı! - Futbol Haberleri

        Braga, Union Berlin'i son dakikada attığı golle yıktı!

        Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Union Berlin, sahasında Braga'ya 3-2 mağlup oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 21:55 Güncelleme: 03.10.2023 - 21:55
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        Bruma attı, Braga kazandı!
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        UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 2. hafta karşılaşmasında Union Berlin ile Braga karşı karşıya geldi. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Braga 3-2 kazandı.

        Union Berlin'de goller 30 ve 37. dakikada Sheraldo Becker'den geldi. Braga'nın gollerini ise 41. dakikada Sikou Niakate, 51. dakikada Bruma ve 90+5. dakikada Andre Castro attı.

        Bu sonuçla birlikte ikinci maçlar sonunda Union Berlin Şampiyonlar Ligi'nde puansız kaldı. Konuk ekip Braga ise 3 puana yükseldi.

        Union Berlin, sıradaki maçında Napoli'yi ağırlayacak. Braga ise sahasında Real Madrid ile karşılaşacak.

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