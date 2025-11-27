Breidablik-Samsunspor maçı için geri sayım başladı. Konferans Ligi'ne fırtına gibi başlayan temsilcimiz Samsunspor, 3'te 3 yaparak 9 puanla zirvede bulunuyor. 7 isimden yararlanamayacak Samsunspor, zorlu deplasmanda 3 puan almanın hesaplarını yapıyor. Peki, "Breidablik-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte Breidablik-Samsunspor maçı TRT 1 canlı izle sayfası...