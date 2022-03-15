Kuzey Denizi'nden çıkarılan Brent petrol fiyatı piyasalara yön vermeye devam ediyor. Londra Brent ya da Brent Blend olarak bilinen Brent petrol fiyatı araştırılıyor. Rusya Ukrayna savaşı ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle geçtiğimiz hafta 130 dolar seviyesini aşan Brent petrolde düşüş sürüyor. Peki, 15 Mart Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? İşte, 15 Mart 2022 Uluslararası piyasada petrol fiyatlarında son durum...