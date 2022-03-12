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Brent petrol fiyatı ne kadar, son durum nedir ve düştü mü? 11 Mart Brent petrol varil fiyatı

Brent petrol fiyatları günlerdir ekonomi piyasalarının gündeminden düşmüyor. Rusya Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte yükselmeye başlayan brent petrol fiyatlarında son durum merak konusu oldu.

  • 01
    Brent petrol fiyatı ne kadar, son durum nedir ve düştü mü? 11 Mart Brent petrol varil fiyatı kaç dolar?

    Rusya Ukrayna krizinin başlamasıyla birlikte baş gösteren enerji krizinde gündem brent petrol fiyatları. Brent petrolün varil fiyatında yaşanan hızlı artışın ardından brent petrol fiyatları araştırılmaya başlamıştı. ABD ve İngiltere'nin Rusya'dan enerji ithalatını yasaklama kararının yol açtığı arz endişeleri ile daha da çoğalan brent petrol araştırmalarında 11 Mart varil fiyatı ne kadar oldu sorusunun cevabı merak ediliyor. 
  • 02
    Brent petrol fiyatı ne kadar, son durum nedir ve düştü mü? 11 Mart Brent petrol varil fiyatı kaç dolar?

    Brent petrol fiyatları dün yaşanan yaklaşık 9 dolarlık düşüşün ardından bugün yeniden yukarı yönlü seyre geçti. ABD ve İngiltere'nin Rusya'dan enerji ithalatını yasaklaması, piyasalar üzerinde arz sıkıntısı endişesine yol açmış Brent petrol varil fiyatı 119 dolar sınırına kadar ulamıştı.
  • 03
    Brent petrol fiyatı ne kadar, son durum nedir ve düştü mü? 11 Mart Brent petrol varil fiyatı kaç dolar?

    Ancak OPEC üyesi ülkelerin arzı artırma sinyali vermesi ve beraberinde Avrupa ülkelerinin İngiltere ve ABD'nin yasak kararına uymayacaklarının anlaşılması üzerine Brent petrol varil fiyatı 109 dolar seviyesine kadar geriledi.
  • 04
    Brent petrol fiyatı ne kadar, son durum nedir ve düştü mü? 11 Mart Brent petrol varil fiyatı kaç dolar?

    Ancak dün piyasaların gözünü çevirdiği Ukrayna Rusya zirvesinden olumlu sonuç alınmaması ve savaşla ilgili belirsiziliğin piyaslardaki güvensizlik atmosferinşi kuvvetlendirmesi beraberinde Brent petroldeki arz endişesini artırdı.

     
  • 05
    Brent petrol fiyatı ne kadar, son durum nedir ve düştü mü? 11 Mart Brent petrol varil fiyatı kaç dolar?

    Arz endişesinin kuvet kazanmasıyla birlikte yeniden yğkselişe geçen brent petrol fiyatı yeniden 110 dolar seviyesine yükseldi. Uzmanlar ise Brent petrolde teknik olarak 110,35 ile 112,94 dolar aralığının direnç, 107,76 ile 105,17 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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