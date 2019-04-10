Türkiye, net doğalgaz ve petrol ithalatçısı bir ülke. bu nedenle petroldeki yukarı yönlü hareketlilik ekonomi ve üretim maliyetleri açısından büyük önem taşıyor. Dolar kuru gibi hemen hemen her sektörde girdi maliyetlerini etkileyen petrol fiyatları, son dönemde yukarı doğru hareketlenmeye başladı.

Habertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre, Aralık ayında 50 dolara kadar düşen Brent petrol, 70 dolarlık barajı aştı ve 71 doları gördü. Petrol sektöründe, şimdiden 80 dolarlar konuşulmaya başlandı.

Peki, bu durum Türkiye’yi nasıl etkiliyor? Petroldeki her 10 dolarlık artış, Türkiye’nin cari açığını en az 4.5 milyar dolar artırıyor. Dolar ya da dış kaynak ihtiyacının artmasına yol açıyor.

Petroldeki artış ilk etkisini akaryakıt fiyatlarında gösteriyor. Akaryakıt fiyatları, dolar kurunun ve petrol fiyatlarının etkisiyle yukarı yönlü olarak hareket ediyor. Artış, depoyu doldurmanın maliyetini yükseltiyor. Üretim maliyetlerini ve elbette enflasyonu da artırıyor.