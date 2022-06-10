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Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 10 Haziran brent petrol fiyatı

Brent petrol varil fiyatında, Çin Şanghay’da yeni kısıtlama tedbirlerinin petrol talebini düşüreceği beklentisiyle düşüş gözlemlendi. Dün günü 123,07 dolar seviyesinde tamamlayan brent petrol fiyatı bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,28 azalış gösterdi. İşte, 10 Haziran Cuma brent petrol fiyatı…

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    Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 10 Haziran 2022 brent petrol fiyatı: 1 varil brent petrol kaç dolar?

    Brent petrol varil fiyatındaki hareketlilikle birlikte akaryakıt zamları gündeme gelirken 11 Haziran günü itibariyle benzin fiyatlarına 2 lira 18 kuruş, otogaza ise 55 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Son haftalarda yükselen brent petrol fiyatı Çin’de yeni kısıtlamaların petrol talebini düşüreceği endişesiyle düşüşe geçti. Dün 124,34 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 123,07 dolar seviyesinde tamamlarken bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,28 azalış gösterdi.
  • 02
    Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 10 Haziran 2022 brent petrol fiyatı: 1 varil brent petrol kaç dolar?

    10 HAZİRAN BRENT PETROL FİYATI NE KADAR?

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 122,73 dolardan işlem görüyor.

    Dün 124,34 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 123,07 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,28 azalışla 122,73 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 121,34 dolardan alıcı buldu.

    Fiyatlardaki düşüşte, Çin'in Şanghay kentinin bazı bölgelerinde yeni kısıtlama tedbirlerinin petrol talebini düşüreceği beklentisi etkili oldu. Dün, Şanghay ve Pekin'in bazı bölgelerinde tekrar sokağa çıkma kısıtlaması getirildi ve milyonlarca vatandaş için toplu test talep edildi. Şanghay'daki Kovid-19 salgını kapsamında uygulanan yeni kısıtlamalar Çin'deki taleple ilgili endişeleri artırdı.
  • 03
    Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 10 Haziran 2022 brent petrol fiyatı: 1 varil brent petrol kaç dolar?

    Uzmanlar, Kovid-19 vakalarında artışın durdurulamaması ve kısıtlamaların devam etmesi halinde Çin'de ekonomik faaliyetlerin olumsuz etkileneceğini öngörüyor.

    Öte yandan, ABD'de yaz döneminde artan yakıt talebi ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun ham petrol üretimini istenilen seviyeye taşıyamaması, fiyatların düşüşünü sınırlıyor.

    Grup, geçen hafta üretimlerini temmuz ve ağustosta 648 bin varil artıracaklarını açıklamıştı. Uzmanlar, üretimdeki bu artışın küresel talebi karşılamakta yetersiz olduğunu kaydediyor.

    Brent petrolde teknik olarak 122,85 ile 123,34 dolar aralığının direnç, 122,36 ile 121,87 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

     
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    Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 10 Haziran 2022 brent petrol fiyatı: 1 varil brent petrol kaç dolar?

    BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTRE?

    SPK'nın internet sitesinden edinilen bilgiye göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol ile eşdeğerdir (159 litre). 

    Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 4 galon jet yakıtı, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 1,7 galon LPG, 1,7 galon ağır akaryakıt, ve 7,6 galon diğer türevleri üretilebilmektedir. Bütün ham petroller birbirlerine eş değerde değildir.

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