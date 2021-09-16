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Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 75,54 dolardan işlem görüyor.

Dün 75,87 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,46 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 08.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,10 artışla 75,54 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,64 dolardan alıcı buldu.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarının beklenenden fazla düşmesi, talebin toparlandığı algısıyla fiyatları yukarı yönlü destekledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ülkede ticari ham petrol stokları geçen hafta 6 milyon 400 bin varil (yüzde 1,5) azalarak yaklaşık 417 milyon 400 bin varil oldu. Piyasa beklentisi stokların 3 milyon 900 bin varil azalacağı yönündeydi.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları da 1 milyon 900 bin varil (yüzde 0,8) azalışla 218 milyon 100 bin varil olarak kayıtlara geçti.

ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüşle birlikte küresel petrol stoklarının son beş ayda ilk kez azaldığına dikkati çeken uzmanlar, EIA verilerinin, Uluslararası Enerji Ajansının Meksika Körfezi'ndeki fırtınalardan kaynaklanan arz kaybının OPEC'ten gelen arz artışlarını dengeleyeceği yönündeki açıklamasını desteklediğini belirtti.

Nicholas kasırgasının beklenen kategoriye ulaşamadan Teksas'ı geçmesinden sonra Meksika Körfezi'nde faaliyet gösteren enerji şirketlerinin çoğu tekrar üretime başladı.

Houston'dan New York Limanı'na günlük 100 milyon galondan fazla benzin ve diğer yakıtları taşıyan Colonial Pipeline boru hattı benzin ve dizel aktarımlarına yeniden başlarken, Meksika Körfezi bölgesindeki en büyük petrol üreticisi konumunda bulunan Royal Dutch Shell de Perdido açık deniz platformundaki üretimini yeniden başlatmayı planlıyor.

ABD sahil güvenlik birimi, fırtına öncesinde gemi trafiğine kapatılan Teksas limanlarının da dün yeniden açıldığını bildirdi.

ABD İçişleri Bakanlığına bağlı Güvenlik ve Çevre Uygulama İdaresi de Meksika Körfezi'ndeki petrol üretiminin yaklaşık yüzde 29'unun, doğal gaz üretiminin ise yüzde 39'unun hala kapalı durumda olduğunu ifade etti.

Brent petrolde teknik olarak 74,69 ile 75,81 dolar aralığının direnç, 75,19 ile 75,07 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.