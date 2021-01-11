Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerEnerjiAkaryakıt
ABONE OL

Brent petrolün varili 55,13 dolar

Cuma günü 56,36 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 55,99 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,54 azalışla 55,13 dolardan işlem gördü

Brent petrolün varili 55,13 dolar
AA

Brent petrolün varili, haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 55,13 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 56,36 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 55,99 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,54 azalışla 55,13 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 51,68 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'de artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı sonrasında kısıtlama önlemlerinin alınması ve salgınla mücadele kapsamında özellikle Avrupa ülkelerinde tedbirlerin sıkılaştırılmasının petrol talebinin zayıf kalmaya devam edeceği endişelerini artırması etkili oldu.

Başkent Pekin'i çevreleyen Hebei eyaletinde yeni enfeksiyonların artmasıyla, Çin ana karasında son 5 ayın en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Hebei eyaletinde yer alan Şıciacuang ve Şingtay kentlerinde halk 7 gün boyunca evlerinden dışarı çıkmamaları konusunda uyarılırken, başkent Pekin ve Hebei arasında seyahat kısıtlaması getirildi.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı 2-8 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 8 adet artarak 275'e yükseldi. Söz konusu artış, ülkenin ham petrol üretiminin yükseleceğine ve talep sıkıntısı çeken petrol pazarında arz fazlası yaşanacağına işaret etmesi nedeniyle fiyatları baskılayan bir diğer unsur oldu.

Politik Risk ve Petrol Analisti Jose Chalhoub, AA muhabirine yaptığı açıklamada, petrol fiyatlarının yılın ilk haftasında OPEC+ grubunun kararı ve ABD'de yeni bir teşvik paketi beklentisiyle, Şubat 2020'den bu yana rekor seviyelere ulaşarak önemli bir sıçrama gösterdiğini söyledi.

Bu durumun gelecek aylarda değişebileceğini ve fiyatların yukarı yönlü ivmesini devam ettiremeyebileceğini ifade eden Chalhoub, "Kovid-19 salgını ve Libya kaynaklı arz fazlasına yönelik endişeler devam ederken, Biden yönetiminin Tahran ile ilgili hamlelerine bağlı olarak İran petrol üretimindeki potansiyel artış ve OPEC+ grubunun atacağı adımlar petrol piyasalarını etkileyebilecek başlıca belirsizlikler arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Brent petrolde teknik olarak 55,27 ile 55,52 dolar aralığının direnç, 55,02 ile 55,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yüksek faturalardan kurtulabilmek için dikkat edilmesi gereken hususlar
ENERJİEnerji faturası yüksek gelenler dikkat!
EPDK 45 yeni lisans verdi
ENERJİEPDK'dan 45 yeni lisans
Bakan Dönmez: Nahçıvan'a 12 ayda doğal gaz hattı çekilecek
ENERJİNahçıvan'a 12 ayda doğalgaz hattı çekilecek
Barajlarda kırmızı alarm
ENERJİBarajlarda kırmızı alarm
Brent petrolün varili 55 doları aştı - haberler
ENERJİBrent petrol 10 ayın zirvesinde
Brent petrolün varili 54,67 dolar
ENERJİBrent petrolde artış
Bakan Dönmez: Altın üretimimiz geçen yıl Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı
ENERJİ'Altın üretimimiz 42 tona ulaştı'
Brent petrolün varili 54,74 dolar
ENERJİBrent petrol 54 doları aştı
ABD'nin ham petrol üretimi arttı
ENERJİABD'nin ham petrol stokları azaldı
BENZİNE ZAM! Benzine ne kadar zam geldi? Son dakika haberler
ENERJİBenzine zam geldi