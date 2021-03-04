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HaberlerEnerji
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Brent petrolün varili 64,54 dolar

Dün 64,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,07 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,73 artışla 64,54 dolardan işlem gördü.

Brent petrolün varili 64,54 dolar
AA

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,54 dolardan işlem görüyor.

Dün 64,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,07 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,73 artışla 64,54 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 61,66 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun mevcut üretim kesintisine nisan ayında da devam edeceği algısının güçlenmesi etkili oldu.

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ve Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülke, bugün video konferans yöntemiyle bir araya gelerek nisan ayından itibaren uygulayacakları üretim kesintisi miktarını belirleyecek.

Piyasalarda daha önceki beklentinin aksine, petrol talebindeki toparlanmanın kırılgan olması nedeniyle OPEC+ ülkelerinin üretimi artırmak yerine mevcut üretim kesintilerine nisan ayında da devam edeceği beklentisi oluştu.

- ABD'de petrol stoklarında rekor artış

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta beklentinin aksine rekor seviyede artış kaydedildi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarında geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 21,6 milyon varille 1982 yılından bu yana ki en büyük artış gerçekleşti.

Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1,9 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Öte yandan, ABD'nin benzin stokları ise aynı dönemde 13,6 milyon azalışla en büyük haftalık düşüşünü kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 64,67 ile 64,95 dolar aralığının direnç, 64,39 ile 64,11 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

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