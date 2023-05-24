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Brexit, İngiltere'de hane halkının gıda faturasında 7 milyar sterlin ilave maliyet oluşturdu

Brexit'in İngiltere'nin gıda enflasyonunun yüzde 30 daha yüksek olmasına yol açtığı ve hane halkının gıda faturasında Aralık 2019'dan beri 7 milyar sterlin ilave maliyet oluşturduğu hesaplandı.

Brexit, İngiltere'de hane halkının gıda faturasında 7 milyar sterlin ilave maliyet oluşturdu
AA

Londra Ekonomi Okulu (LSE) Ekonomik Performans Merkezinin raporuna göre, Aralık 2019 ile Mart 2023 arasında gıda fiyatları yüzde 25 arttı.

İngiltere'de gıda enflasyonu martta yüzde 19,2 ile son 45 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, nisanda kısıtlı şekilde yavaşlama göstererek yüzde 19,1'e geriledi.

Brexit'in yaşanmaması durumunda ise gıda enflasyonunun yüzde 30 daha düşük olacağı hesaplandı.

Brexit öncesinde gıda fiyatları Avrupa Birliği (AB) ile benzer eğilimde bulunurken, Brexit sonrasında gıda fiyatlarında başlayan artış 2023'te de devam etti.

Brexit sonrası ortaya çıkan ticari engeller, AB'den ithal edilen gıda ürünleri için İngiltere'de hane halkına Aralık 2019'dan beri 7 milyar sterlin ilave maliyete neden oldu.

İngiltere'de bugün açıklanan verilere göre yıllık enflasyon nisanda beklenenden az gerileyerek yüzde 8,7'ye indi, gıda enflasyonu yüzde 19,1 ile yüksek seyretmeye devam etti.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, gıda fiyatlarının hala hızla yükseldiğini belirterek, "Gıda enflasyonu endişe verici şekilde yüksek seviyede." ifadesini kullanmıştı.

Fotoğraf: AP

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