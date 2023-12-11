Brezilya'da kıskançlık krizine giren kadın kocasını yakarak öldürdü

Brezilya'da bir kadın eşini bir başkasından kıskandı hesap sormak için dükkanı bastı. Çıkan tartışmada kadın, kocasının üstünde kimyevi madde dökerek çakmağı ateşledi.

ACILAR İÇİNDE SOKAĞA FIRLADI

Alevlerin içinde feryat eden adam kendini dışarıya atarak yardım istedi. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı adam birkaç gün sonra hayatını kaybetti.

CANİ KADIN SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan alınan kadın, hakim tutuklama emrini onaylamayınca serbest bırakıldı