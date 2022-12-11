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Brezilya'dan gündem Jorge Jesus! Ronaldo'dan hoca yanıtı

Brezilya Milli Takımı'nda teknik direktör Tite ile yollar ayrılırken Fenerbahçe'den Jorge Jesus da yeni hoca adayları arasında gösterildi. Brezilyalı efsane Ronaldo Nazario'dan da teknik direktör yanıt geldi. İşte son gelişmeler

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  • Brezilya'dan gündem Jorge Jesus! Ronaldo'dan hoca yanıtı

    Brezilya Futbol Federasyonu'nun Tite'nin görevi bırakması sonrası iki teknik direktörün temsilcileriyle görüştüğü, bunlardan birinin Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus olduğu öne sürüldü.
  • Brezilya'dan gündem Jorge Jesus! Ronaldo'dan hoca yanıtı

    Correio Braziliense'den Marcos Paulo Lima'nın haberine göre; Brezilya Futbol Federasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, Fenerbahçe'den Jorge Jesus ve Palmeiras'tan Abel Ferreira'nın temsilcileriyle görüştü. 
  • Brezilya'dan gündem Jorge Jesus! Ronaldo'dan hoca yanıtı

    Jesus için yolun daha zorlu olduğu ancak Ferreira ile anlaşmanın daha kolay olduğu belirtildi.
  • Brezilya'dan gündem Jorge Jesus! Ronaldo'dan hoca yanıtı

    FENERBAHÇE'NİN İZNİ YOK

    Jorge Jesus'un kulübü Fenerbahçe'nin ayrılığa izin vermediği, ancak Abel Ferreira için kulübü Palmeiras'ın başkan Leila Pereira aracılığıyla onay verdiği kaydedildi.

     
  • Brezilya'dan gündem Jorge Jesus! Ronaldo'dan hoca yanıtı

    Brezilya'nın Jorge Jesus'u sezon bitmeden göreve getirmeyi istemesi halinde tazminat ödemek zorunda olacağı ve bunun da düşündürdüğünün altı çizildi.
  • Brezilya'dan gündem Jorge Jesus! Ronaldo'dan hoca yanıtı

    FENERBAHÇE İLE ANLAŞMASI 1 YILLIK

    68 yaşındaki Portekizli teknik adam Jorge Jesus, Fenerbahçe ile 1 yıllık sözleşme imzalamıştı. 
  • Brezilya'dan gündem Jorge Jesus! Ronaldo'dan hoca yanıtı

    Deneyimli antrenör, Fenerbahçe ile çıktığı 25 maçta 16 galibiyet alırken 3 kez sahadan mağlup ayrıldı.
  • Brezilya'dan gündem Jorge Jesus! Ronaldo'dan hoca yanıtı

    RONALDO'DAN HOCA YANITI!

    Brezilya'nın futbol efsanesi Ronaldo Nazario, Tite sonrası milli takım teknik direktör adayları için açıklama yaptı.
  • Brezilya'dan gündem Jorge Jesus! Ronaldo'dan hoca yanıtı

    Pep Guardiola'ya bir ilginin olduğunu ancak bunun imkansız olduğunu belirten Ronaldo, "Evet, Guardiola'ya bir ilgi vardı. Ekibiyle görüşüldü. Pep ise Manchester City ile sözleşme yenilemeyi tercih etti." dedi.
  • Brezilya'dan gündem Jorge Jesus! Ronaldo'dan hoca yanıtı

    JORGE JESUS'LU SORUYA YANIT

    Basında ismi geçen Jorge Jesus, Cesar Sampaoli, Dorival Junior, Mano Menezes, Rogerio Ceni, Abel Ferreira gibi isimler ile ilgili gelen soruya Ronaldo şu yanıtı verdi:
  • Brezilya'dan gündem Jorge Jesus! Ronaldo'dan hoca yanıtı

    "Tüm bu isimlere çok saygı duyuyorum. Hepsi uluslararası isimler. Ancak, benim adayım Fernando Diniz." 
  • Brezilya'dan gündem Jorge Jesus! Ronaldo'dan hoca yanıtı

    "Çok iyi futbol oynatan, şov izleten bir teknik direktör. Bence Diniz harika bir teknik direktör."
  • Brezilya'dan gündem Jorge Jesus! Ronaldo'dan hoca yanıtı

    "Ben de herkes gibi yeni teknik direktörü merak ediyorum. Çok önemli bir karar olacak." 
  • Brezilya'dan gündem Jorge Jesus! Ronaldo'dan hoca yanıtı

    "Felsefesi olan birinin gelmesi çok önemli. Bence çok büyük bir ismi getirecekler."

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