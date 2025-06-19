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        Haberler Magazin Brezilyalı fenomen Ana Bárbara Buhr Buldrini, İstanbul'da estetik operasyon sırasında hayatını kaybetti

        Mozambikli Ana Bárbara Buhr Buldrini, İstanbul'da hayatını kaybetti

        Mozambikli sosyal medya fenomeni Ana Barbara Buhr Buldrini, İstanbul'da bir özel hastanede geçirdiği estetik operasyon sonrası yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.06.2025 - 16:51 Güncelleme: 19.06.2025 - 17:44
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        Estetik operasyon sonrası öldü
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        Mozambik’in tanınmış sanatçılarından ve sosyal medya fenomeni Ana Barbara Buhr Buldrini'n estetik operasyonu kötü sonla sonuçlandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; Mayıs ayında evlenen ve De Hermes lakaplı Elgar Sueia ile Ana Barbara Buhr Buldrini çifti İstanbul’a geldi.

        YAĞ ALDIRMA OPERASYONU

        İddialara göre; sosyal medyada yüzbinlerce takipçiye sahip çift, hem işbirliği hem tatil amacıyla Türkiye’ye geldi. Ana Barbara, Türkiye’de estetik operasyon araştırmaları sonrası İstanbul’daki bir hastane ile yağ aldırma ameliyatı karşılığında tanıtım anlaşması yaptı.

        Ana Barbara 15 Haziran’da rutin testler için hastaneye bağlı bir kliniğe gitti. Ünlü fenomen hazırlıkların ardından Tuzla’daki özel hastanede ameliyata girdi. Yapılan ameliyat sonrası kalbi duran Ana Barbara hayatını kaybetti.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Genç fenomenin hayatını kaybetmesi üzerine eşi Elgar Sueia şok geçirdi. Elgar Sueia’nın iddiasına göre; genç kadın anlaştıkları operasyona iki gün olmasına rağmen acil bir durum ya da yeterli tıbbi hazırlık olmamasına rağmen eşi aynı akşam ameliyata alındı. Aç girmesi gerekirken ameliyata tok halde alındığını ve doktorların Ana Barbara’nın kalbinin yavaşladığını söylediğini iddia etti. Bu iddialar üzerine ünlü fenomenin ölümü hakkında soruşturma başlatıldı.

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        #Ana Bárbara Buhr Buldrini
        #Elgar Sueia
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