Mozambik’in tanınmış sanatçılarından ve sosyal medya fenomeni Ana Barbara Buhr Buldrini'n estetik operasyonu kötü sonla sonuçlandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; Mayıs ayında evlenen ve De Hermes lakaplı Elgar Sueia ile Ana Barbara Buhr Buldrini çifti İstanbul’a geldi.

YAĞ ALDIRMA OPERASYONU İddialara göre; sosyal medyada yüzbinlerce takipçiye sahip çift, hem işbirliği hem tatil amacıyla Türkiye’ye geldi. Ana Barbara, Türkiye’de estetik operasyon araştırmaları sonrası İstanbul’daki bir hastane ile yağ aldırma ameliyatı karşılığında tanıtım anlaşması yaptı.