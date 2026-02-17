Canlı
        Brezilyalı kadın futbolcu Müslüman oldu!

        Brezilyalı kadın futbolcu Müslüman oldu!

        Suudi Arabistan ekibi Al Nassr Kadın Futbol Takımı'nın Brezilyalı futbolcusu Kathellen Sousa, kulüp tesislerinde düzenlenen organizasyonla İslamiyet'i kabul etti. Takım arkadaşlarıyla birlikte bu özel anı kutlayan Sousa, "Doğru yolu bulmaya ve en iyi insan olmaya çalışıyorum" dedi.

        Giriş: 17.02.2026 - 12:58 Güncelleme: 17.02.2026 - 12:58
        1

        Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu.

        2

        Al Nassr Kadın Futbol Takımı yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Kathellen Sousa'nın İslam'ı kucakladığı bu özel anı paylaşıyor ve kalbinin huzur ve dinginlikle dolu olmasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

        3

        Kulüp tesislerinde gerçekleşen organizasyonda Müslüman olmasını takım arkadaşlarıyla kutlayan Sousa, "Burada sadece doğru yolu bulmaya ve olabileceğim en iyi insan olmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

