Brian Molko'ya soruşturma açıldı

İtalyan basınında yer alan haberlerde; 'Placebo'nun 11 Temmuz'da Stupinigi'deki müzik festivalinde verdiği konser sırasında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye yönelik sözleri nedeniyle grubun solisti Molko hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

41 yaşındaki Molko hakkında Torino Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devlet kurumlarını aşağılamaktan ve Başbakan Giorgia Meloni'ye hakaret etmekten soruşturma açıldı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni

Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konser sırasında Molko'nun, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni için 'ırkçı, faşist ve Nazi' gibi sözlerin yanı sıra bazı hakaret içeren ifadeler kullandığı, konserde güvenliği sağlayan İtalyan Jandarması'nın da durumu savcılığa rapor ettiği bildirildi.

Molko'ya dava açılması ve suçlu bulunması durumunda bin ile 5 bin avro arasında değişen bir para cezası alabileceği basına yansıdı.

Fotoğraflar: AP, AA