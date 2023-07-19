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        Haberler Dünyadan Brian Molko'ya soruşturma açıldı - Magazin haberleri

        Brian Molko'ya soruşturma açıldı

        İngiliz müzik grubu 'Placebo'nun solisti Brian Molko'ya, Torino'daki konseri sırasında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 10:13
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        'Placebo'nun solistine soruşturma
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        İtalyan basınında yer alan haberlerde; 'Placebo'nun 11 Temmuz'da Stupinigi'deki müzik festivalinde verdiği konser sırasında İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'ye yönelik sözleri nedeniyle grubun solisti Molko hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

        Molko
        Molko

        41 yaşındaki Molko hakkında Torino Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından devlet kurumlarını aşağılamaktan ve Başbakan Giorgia Meloni'ye hakaret etmekten soruşturma açıldı.

        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni
        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni

        Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konser sırasında Molko'nun, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni için 'ırkçı, faşist ve Nazi' gibi sözlerin yanı sıra bazı hakaret içeren ifadeler kullandığı, konserde güvenliği sağlayan İtalyan Jandarması'nın da durumu savcılığa rapor ettiği bildirildi.

        Molko'ya dava açılması ve suçlu bulunması durumunda bin ile 5 bin avro arasında değişen bir para cezası alabileceği basına yansıdı.

        Fotoğraflar: AP, AA

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