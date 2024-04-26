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        Haberler Spor Futbol Brighton Hove Albion: 0 - Manchester City: 4 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Brighton Hove Albion: 0 - Manchester City: 4 | MAÇ SONUCU

        İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında şampiyonluk yarışında olan Manchester City, deplasmanda Brighton Hove Albion'ı 4-0 mağlup etti. Phil Foden (2) , Kevin De Bruyne ve Kyle Walker'ın golleriyle galip gelen City, puanını 76'ya yükseltti. Brighton Hove Albion ise 44 puanda kaldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 00:13 Güncelleme: 26.04.2024 - 00:13
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        İngiltere Premier Lig'de Manchester City, deplasmanda Brighton Hove Albion'ı 4-0 mağlup etti.

        Premier Lig'de Arsenal ve Liverpool ile çekişmeli bir şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, Brighton'a konuk oldu.

        Manchester City, 17. dakikada Kevin De Bruyne'nin golüyle 1-0 öne geçti. Philip Foden, 26. ve 34. dakikalardaki golleriyle farkı üçe çıkardı ve ilk yarı da 3-0 sona erdi. Maçın 62. dakikasında Julian Alvarez, farkı dörde çıkardı ve maç da 4-0 sona erdi.

        Ligde son 4 hafta öncesinde şampiyonluk yolunda Arsenal, Premier Lig'de 77 puanla zirvede yer alırken, bir maçı eksik Manchester City 76 puan, Liverpool ise 74 puanda bulunuyor.

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