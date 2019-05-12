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Brighton - Manchester City | CANLI YAYIN

Brighton - Manchester City maçının canlı aktarımı HTSPOR'da! Premier Lig'de şampiyonluk heyecanı geldi çattı! 95 puanla lider Manchester City, 36 puanlı Brighton&Hove Albion'a konuk oluyor. 94 puanlı Liverpool ise aynı saatte Wolverhampton'ı ağırlıyor! Manchester City maçı kazandığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek!

Brighton Manchester City

Premier Lig'de Manchester City ile Liverpool arasındaki nefesleri kesen şampiyonluk mücadelesi bugün son buluyor! 95 puanla lider olan Manchester City, konuk olduğu Brighton & Hove Albion'ı mağlup ettiği takdirde üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşacak!

BRIGHTON: 0 - MANCHESTER CITY: 0
(İlk yarı oynanıyor...)

SAAT: 17:00
HAKEM: Michael Oliver
STAT: The American Express
YAYIN: S Sport Konferans

BRIGHTON: Ryan, Bruno, Duffy, Dunk, Bernardo, Kayal, Bissouma, Knockaert, Gross, Jahanbakhsh, Murray

MANCHESTERCITY: Ederson, Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko, İlkay, David Silva, Mahrez, Sterling, Bernardo Silva, Agüero

Manchester City, ligde kalması geçen hafta garantilenen Brighton'a konuk oluyor. Guardiola'nın ekibi, Brighton karşısında kazanması halinde Premier Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan edecek.

LIVERPOOL'A KAZANMAK YETMİYOR

Şampiyonluk yarışındaki diğer takım Liverpool ise aynı saatteki mücadelede sezonun flaş ekiplerinden Wolverhampton'ı ağırlayacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı mucizevi bir geri dönüşe imza atan Kırmızılar, ligde de zoru başarmak istiyor. Zira Liverpool'un Wolverhampton karşısında kazanması şampiyonluk için yeterli olmayacak. Kırmızılar, Manchester City'nin Brighton karşısında puan kaybını bekleyecek.

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