Premier Lig'de Manchester City ile Liverpool arasındaki nefesleri kesen şampiyonluk mücadelesi bugün son buluyor! 95 puanla lider olan Manchester City, konuk olduğu Brighton & Hove Albion'ı mağlup ettiği takdirde üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaşacak!



BRIGHTON: 0 - MANCHESTER CITY: 0

(İlk yarı oynanıyor...)



SAAT: 17:00

HAKEM: Michael Oliver

STAT: The American Express

YAYIN: S Sport Konferans

BRIGHTON: Ryan, Bruno, Duffy, Dunk, Bernardo, Kayal, Bissouma, Knockaert, Gross, Jahanbakhsh, Murray



MANCHESTERCITY: Ederson, Walker, Kompany, Laporte, Zinchenko, İlkay, David Silva, Mahrez, Sterling, Bernardo Silva, Agüero



Manchester City, ligde kalması geçen hafta garantilenen Brighton'a konuk oluyor. Guardiola'nın ekibi, Brighton karşısında kazanması halinde Premier Lig'de üst üste ikinci şampiyonluğunu ilan edecek.



LIVERPOOL'A KAZANMAK YETMİYOR



Şampiyonluk yarışındaki diğer takım Liverpool ise aynı saatteki mücadelede sezonun flaş ekiplerinden Wolverhampton'ı ağırlayacak.



Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı mucizevi bir geri dönüşe imza atan Kırmızılar, ligde de zoru başarmak istiyor. Zira Liverpool'un Wolverhampton karşısında kazanması şampiyonluk için yeterli olmayacak. Kırmızılar, Manchester City'nin Brighton karşısında puan kaybını bekleyecek.