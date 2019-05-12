İngiltere Ligi'ndeki son şampiyonluğunu 1989-90 sezonunda yaşayan Liverpool, 29 yıllık hasretine son vermek için Wolverhampton'ı konuk ediyor. 94 puanla lider Manchester City'nin 1 puan gerisinde bulunan Liverpool'a şampiyonluk için 3 puan yetmiyor. Jürgen Klopp ve öğrencileri, aynı saatte oynanan Brighton - Manchester City mücadelesinde, konuk ekibin puan kaybını bekleyecek.

LIVERPOOL: 0 - WOLVERHAMPTON: 0

(İlk yarı oynanıyor...)



SAAT: 17:00

HAKEM: Martin Atkinson

STAT: Anfield

YAYIN: S Sport Konferans

LIVERPOOL: Alisson, Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Henderson, Wijnaldum, Salah, Mane, Origi



WOLVERHAMPTON: Patricio, Bennett, Coady, Boly, Doherty, Otto, Dendoncker, Neves, Moutinho, Diogo Jota, Raul Jimenez

Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya karşı mucizevi bir geri dönüşe imza atan Kırmızılar, ligde de zoru başarmak istiyor. Zira Liverpool'un Wolverhampton karşısında kazanması şampiyonluk için yeterli olmayacak. Kırmızılar, Manchester City'nin Brighton karşısında puan kaybını bekleyecek.

1992 yılından itibaren Premier Lig olarak oynanmaya başlayan ligdeki en iyi derecesini elde eden Liverpool, kulüp tarihinin en iyi ikinci derecesini de elde etmeye yaklaştı. 1978-79 sezonunda 98 puan toplayan Liverpool, o rekorunu bu sezon da kıramayacak. Son maçta Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek Kırmızılar, bu karşılaşmadan da galip gelmesi halinde sezonu 97 puanla tamamlayacak. Ancak bu derecesi bile Liverpool'a yetmeyebilir.



En son 1989-90'de şampiyonluk yaşayan ve o sezondan bu yana sezonu zirvede bitirmeye hasret kalan Liverpool, bu yıl ise şampiyonluk kupasını kaldırmaya yakın. Ancak Manchester City'nin puan kaybetmesi gerekecek.