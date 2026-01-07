Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Brigitte Bardot'nun cenaze töreni yapıldı: Eşi, ölüm nedenini açıkladı

        Brigitte Bardot'ya veda: Eşi, ölüm nedenini açıkladı

        Fransız sinema efsanesi Brigitte Bardot'nun cenazesi, Saint-Tropez'de toprağa verildi. 91 yaşında hayatını kaybeden oyuncunun eşi, Bardot'nun vefat etmeden önce iki kanser ameliyatı geçirdiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2026 - 18:04 Güncelleme: 07.01.2026 - 18:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sinemanın efsanesine veda
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinema efsanesi Brigitte Bardot, bugün son yolculuğuna uğurlandı. 28 Aralık'ta Fransa'nın Saint-Tropez şehrindeki evinde, 91 yaşında hayatını kaybeden Fransız yıldız, sevenlerinin ve en sevdiği siyasetçi olan Marine Le Pen'in de katıldığı Saint-Tropez'deki cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

        CENAZE DEV EKRANLARDAN YAYINLANDI

        Cenaze, Notre-Dame de l'Assomption Kilisesi'nde yapıldı ve şehrin dört bir yanındaki büyük ekranlarda yayınlandı. Cenaze alayı Place des Lices'ten ve Saint-Tropez limanından geçerken çevreden alkışlar yükseldi ve Bardot'nun tabutu Maria Callas'ın bir şarkısı eşliğinde kiliseye sokuldu.

        Cenazeye Bardot'nun 65 yaşındaki oğlu Nicolas-Jacques Charrier de dahil olmak üzere ailesinin yanı sıra Fransız şarkıcılar Jean-Roch ve Mireille Mathieu de katıldı.

        REKLAM

        "KANSERDEN HAYATINI KAYBETTİ"

        Cenazeden önce konuşan Bardot'nun eşi Bernard d'Ormale, efsanevi yıldızın kanserden hayatını kaybettiğini açıkladı. Paris Match'e konuşan Bernard d'Ormale, kanser türünü belirtmediği demecinde, eşinin geçen ay hastalığa yenik düşmeden önce iki ameliyatı çok iyi atlattığını belirtti.

        Bardot geçtiğimiz aylarda peş peşe iki kez hastaneye kaldırılmış, hakkında öldüğüne dair söylentiler çıksa da iyi olduğunu kendisi duyurmuştu. Bardot'nun ekim ayının başında hastaneye kaldırıldığı ve ameliyat olduğu, üç haftalık tedavinin ardından taburcu olarak Saint-Tropez'deki evine döndüğü öğrenilmişti.

        REKLAM

        Oyunculuk kariyeri 1952'de başlayan Brigitte Bardot, 1953'te Cannes Film Festivali'nde sahilde minik bir bikiniyle poz vermesiyle dikkatleri üzerine çekti. 'Ve Tanrı Kadını Yarattı' filmiyle sembolleşen oyuncu, Fransız sinemasında devrim yaratan biri ve geleneklere meydan okuyarak cinsel özgürlüğün sembolü olarak anıldı. Bardot, 1950’ler ve 60’lar boyunca “seks sembolü” imajının en tanınan temsilcilerinden biri oldu.

        1960’larda Bardot, Henri-Georges Clouzot’nun 'Gerçek', Louis Malle’in 'Çok Özel Bir Kadın' ve Jean-Luc Godard’ın 'Nefret' gibi yapımlarıyla Fransız sinemasının en önemli yüzlerinden biri haline geldi. Jeanne Moreau ile birlikte rol aldığı 'Viva Maria!' ve Sean Connery’li 'Shalako' gibi uluslararası yapımlarda da yer aldı.

        1970'lerde oyunculuğu bırakan ve hayvan hakları savunuculuğu yapan Bardot, ayrıca sağda siyasette aktif hale geldi ve göçmenlik konusundaki sert kamuoyu görüşleriyle hayatının son dönemlerinde bazı hayranlarının tepkisini çekti.

        1986’da Brigitte Bardot Vakfı’nı kurarak hayvanların korunması için mücadele etmeye başladı. Fok avcılığından köpek itlaflarına kadar pek çok konuda dünya liderlerine protesto mektupları gönderdi.

        Brigitte Bardot, hayatı boyunca 4 kez evlendi. Roger Vadim (1952 - 1957), Jacques Charrier (1959 - 1962), Gunter Sachs (1966 - 1969) ile evliliğinin ardından 1992'de Bernard d'Ormale ile hayatını birleştirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Maduro uçaktan indirildi

        ABD ordusu tarafından gerçekleştirilen operasyon ile yakalanan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu taşıyan uçak, ABD'nin New York şehrine indi. Maduro'nun daha sonra görevliler eşliğinde uçaktan indirildiği görüldü.

        #Brigitte Bardot
        #Cenaze
        #ölüm
        #ölüm nedeni
        #sinema
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        Halep'te çatışmalar sürüyor
        En düşük emekli aylığı için toplantı bugün
        En düşük emekli aylığı için toplantı bugün
        7 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        7 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Dehşet! Baba ile 3 oğluna kurşun yağmuru! Biri öldü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro' açıklaması
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        Darphane'den altın alımı açıklaması
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        "Uzun vadede BES’ten daha iyi bir yatırım enstrümanı yok"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Mert Günok Fenerbahçe'de: 2.5 yıllık imza!
        Sokak ortasında bebekli anne ve küçük kıza vahşi saldırı anı kamerada!
        Sokak ortasında bebekli anne ve küçük kıza vahşi saldırı anı kamerada!
        Bahis oynayan 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi!
        Bahis oynayan 108 teknik direktör PFDK'ya sevk edildi!
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Üç milletvekili AK Partili oldu
        Guendouzi'de mutlu son: Geliş tarihi duyuruldu!
        Guendouzi'de mutlu son: Geliş tarihi duyuruldu!
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        Mainoo'da sıcak gelişme!
        AKOM'dan İstanbul'a saatli uyarı! Perşembe'ye dikkat!
        AKOM'dan İstanbul'a saatli uyarı! Perşembe'ye dikkat!
        Doğum izni artırılıyor
        Doğum izni artırılıyor
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Adli emanet soygununda yeni gelişme!
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Geleceği tahmin edebildiler mi?
        Borsada manipülasyon soruşturması
        Borsada manipülasyon soruşturması
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"
        "Grand Slam kazanacağıma inanıyorum"