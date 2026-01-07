Sinema efsanesi Brigitte Bardot, bugün son yolculuğuna uğurlandı. 28 Aralık'ta Fransa'nın Saint-Tropez şehrindeki evinde, 91 yaşında hayatını kaybeden Fransız yıldız, sevenlerinin ve en sevdiği siyasetçi olan Marine Le Pen'in de katıldığı Saint-Tropez'deki cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

CENAZE DEV EKRANLARDAN YAYINLANDI

Cenaze, Notre-Dame de l'Assomption Kilisesi'nde yapıldı ve şehrin dört bir yanındaki büyük ekranlarda yayınlandı. Cenaze alayı Place des Lices'ten ve Saint-Tropez limanından geçerken çevreden alkışlar yükseldi ve Bardot'nun tabutu Maria Callas'ın bir şarkısı eşliğinde kiliseye sokuldu.

Cenazeye Bardot'nun 65 yaşındaki oğlu Nicolas-Jacques Charrier de dahil olmak üzere ailesinin yanı sıra Fransız şarkıcılar Jean-Roch ve Mireille Mathieu de katıldı.

"KANSERDEN HAYATINI KAYBETTİ"

Cenazeden önce konuşan Bardot'nun eşi Bernard d'Ormale, efsanevi yıldızın kanserden hayatını kaybettiğini açıkladı. Paris Match'e konuşan Bernard d'Ormale, kanser türünü belirtmediği demecinde, eşinin geçen ay hastalığa yenik düşmeden önce iki ameliyatı çok iyi atlattığını belirtti.

Bardot geçtiğimiz aylarda peş peşe iki kez hastaneye kaldırılmış, hakkında öldüğüne dair söylentiler çıksa da iyi olduğunu kendisi duyurmuştu. Bardot'nun ekim ayının başında hastaneye kaldırıldığı ve ameliyat olduğu, üç haftalık tedavinin ardından taburcu olarak Saint-Tropez'deki evine döndüğü öğrenilmişti.

Oyunculuk kariyeri 1952'de başlayan Brigitte Bardot, 1953'te Cannes Film Festivali'nde sahilde minik bir bikiniyle poz vermesiyle dikkatleri üzerine çekti. 'Ve Tanrı Kadını Yarattı' filmiyle sembolleşen oyuncu, Fransız sinemasında devrim yaratan biri ve geleneklere meydan okuyarak cinsel özgürlüğün sembolü olarak anıldı. Bardot, 1950'ler ve 60'lar boyunca "seks sembolü" imajının en tanınan temsilcilerinden biri oldu. 1960'larda Bardot, Henri-Georges Clouzot'nun 'Gerçek', Louis Malle'in 'Çok Özel Bir Kadın' ve Jean-Luc Godard'ın 'Nefret' gibi yapımlarıyla Fransız sinemasının en önemli yüzlerinden biri haline geldi. Jeanne Moreau ile birlikte rol aldığı 'Viva Maria!' ve Sean Connery'li 'Shalako' gibi uluslararası yapımlarda da yer aldı. 1970'lerde oyunculuğu bırakan ve hayvan hakları savunuculuğu yapan Bardot, ayrıca sağda siyasette aktif hale geldi ve göçmenlik konusundaki sert kamuoyu görüşleriyle hayatının son dönemlerinde bazı hayranlarının tepkisini çekti. 1986'da Brigitte Bardot Vakfı'nı kurarak hayvanların korunması için mücadele etmeye başladı. Fok avcılığından köpek itlaflarına kadar pek çok konuda dünya liderlerine protesto mektupları gönderdi.