        Brigitte Bardot'nun ölü halinden fayda sağladılar

        Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Brigitte Bardot'nun ölümünden fayda sağlayanlar için yasal süreç başlatıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2026 - 09:57 Güncelleme: 07.01.2026 - 09:57
        Ölümünden fayda sağladılar
        Brigitte Bardot Vakfı, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Brigitte Bardot'nun adını ve görsellerini kullanarak haksız kazanç elde etmeye çalışan dolandırıcılara karşı yasal süreç başlattığını duyurdu.

        Vakıf tarafından yapılan açıklamada; internet ve sosyal medya platformlarında Brigitte Bardot'nun yapay zekâyla üretilmiş sahte fotoğraflarının, montajlı görsellerinin ve gerçek dışı senaryolarda yer aldığı materyallerin yayıldığına dikkat çekildi. Bu içeriklerin; "Gelirin tamamı vakfa bağışlanacak" vaadiyle satışa sunulduğu ancak bu iddiaların tamamen asılsız olduğu vurgulandı.

        Açıklamada şu ifadelere yer verildi: Vakfımızın hiçbir onayı bulunmayan bu kaba montajlar ve yasa dışı satış teklifleri, halkı aldatmaya yönelik sefil bir istismar çabasıdır. Herkesi merhumun anısına saygı duymaya ve bu tür dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz.

        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
