        Haberler Dünyadan Brigitte Bardot yeniden hastaneye kaldırıldı

        Brigitte Bardot yeniden hastaneye kaldırıldı

        Geçen ayın başında ameliyat olan ve ciddi bir hastalıkla mücadele ettiği aktarılan Brigitte Bardot, yeniden hastanede tedavi altına alındı

        Giriş: 25.11.2025 - 16:21 Güncelleme: 25.11.2025 - 16:21
        Yeniden hastaneye kaldırıldı
        Brigitte Bardot, geçirdiği ameliyatın ardından ciddi bir hastalıkla mücadele ederken tekrar hastaneye kaldırıldı. 91 yaşındaki Fransız oyuncunun, Fransa'nın Toulon kentindeki özel bir klinikte tedavi altına alındığı bildirildi.

        Brigitte Bardot, ekim ayı başlarında belirtilmeyen bir hastalıkla bağlantılı olarak geçirdiği ameliyattan sonra hastaneden tabur edilmişti. Ünlü yıldız, üç hafta süren tedavinin ardından Saint-Tropez'deki evine dönmüştü.

        Fransız yayın kuruluşu Nice Matin, Brigitte Bardot'nun 10 gün önce aynı hastalıkla ilgili olarak tekrar hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

        Bir önceki hastaneye kaldırılmasının ardından, sanatçının aslında öldüğü şeklinde iddialar çıkmış, Bardot; "Ölmedim, yaşıyorum" açıklaması yapmak zorunda kalmıştı. Ünlü oyuncu, ülkesinde ünlülerle ilgili haberler yapan oldukça popüler bir sosyal medya yayıncısı olan Aqababe'nin, kendisinin Güney Fransa'da vefat ettiğini söylemesi üzerine bir hayli öfkelenmişti. Bardot, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada; "Bu akşam kaybolmamla ilgili bu sahte haberi başlatan aptalın kim olduğunu bilmiyorum ama siz iyi olduğumu ve çekip gitmeye hiç niyetim olmadığını bilin. Arif olan anlar" ifadesini kullanmıştı.

