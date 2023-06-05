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Haberler Otomobil Brisa'dan elektrikli araç hamlesi
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Her 10 lastikten 8'ini 'elektrikliler' için üretecek

Otomotiv sektöründeki dönüşüm, araçların yol ile tek bağlantılarını sağlayan lastik tarafında da işleri değiştiriyor. Üreticiler elektrikli araçlara özel lastikler geliştirmeye başlarken, iş modellerini ise yeniden planlıyor. Yerli otomobil Togg'un da lastik tedarikçisi olan Brisa, toplam üretiminin yüzde 10'unu elektrikli araçlara özel lastiklere ayırdığını bildirdi. Brisa Genel Müdür Yardımcısı Evren Güzel, "5 yıl içinde toplam üretimimizin yüzde 80'i elektrikli araçlara uygun lastikler olacak" dedi. Brisa Satış Genel Müdür Yardımcısı Cenk Koçdor ise, şirketin hızlı servis noktası Otopratik'i büyütmek için düğmeye bastıklarını kaydederek, "Otopratik, Brisa'nın toplam gelirleri içerisinde yüzde 20 paya sahip. Bu oran yüzde 50'ye çıkacak" dedi. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Brisa'dan elektrikli araç hamlesi

Otomotiv sektörü son yıllarda sıklıkla tedarik sorunları, hammadde sıkıntıları ve lojistik problemleri ile gündeme gelse de, sektörde belki de son 100 yüzyılın en büyük dönüşümü yaşanıyor. Elektrikli araçlar ekseninde gerçekleşen bu dönüşüm, otomotivin diğer paydaşlarına da yansıyor.

Sektördeki dönüşüme uygun olacak şekilde gelecek planlarını güncelleyen şirketlerden Brisa, lastik üretiminin yanı sıra mobilite alanında da varlık göstermeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz hafta otomotiv basını ile bir araya gelen Brisa Pazarlama ve Uluslararası Pazarlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Evren Güzel, şirketin dönüşüm yolculuğundan bahsederek, "Artık sadece lastik sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olarak kendimizi görmüyoruz. Mobilite alanına girerek burada da liderlik istiyoruz" dedi.

Güzel, Sabancı Holding ve Bridgestone Corporation ortaklığında faaliyet gösteren Brisa'nın geçen yıl araç takip sistemi şirketi Arvento'yu satın aldığını hatırlatarak, "Arvento 730 bin araç yönetiyor ve 56 bin filo ile çalışıyor. Bir lastiğin filoya girdiği andan itibaren tüm takibini yapacak bir iş modeli hedefliyoruz. Bağlantılı araçlar konusunda bu kapsamda çalışmalar yürütüyoruz. Bir sürücünün ya da bir filonun kesintisiz bir şekilde yol gidebilmesi hedefiyle çalışıyoruz" diye konuştu.

'ÜRETİM YÜZDE 80'İ ELEKTRİKLİLER İÇİN OLACAK'

Brisa'nın elektrikli araçlara özel lastik geliştirmeye başladığını ve şirketin toplam lastik üretiminin yüzde 10'unun bu lastiklerden oluştuğunu kaydeden Güzel, "Elektrikli araç lastiği ile standart lastik arasında farklar var. Uzun menzilli batarya kullanımı için elektrikli araçlarda kullanılan lastiklerin yuvarlanma direncinin düşük olması ve daha dayanıklı olması gerekiyor. Yerli otomobil Togg da dahil olmak üzere, elektrikli araç üreten markalara elektrikli araç lastiği tedariklerine başladık. 5 yıl içinde elektrikli araçlara uygun lastik üretimimiz toplam üretimimizin yüzde 80'ine çıkacak" bilgilerini paylaştı.

Bu noktada, Lassa ve Bridgestone markalarını üreten Brisa'nın Togg'a Lassa'nın Competus serisi lastiklerini tedarik ettiğini belirtelim.

'DÖRT MEVSİM'E İLGİ ARTIYOR'

Evren Güzel ile, Türkiye lastik pazarındaki son gelişmeler hakkında konuşma fırsatı bulduk.

Güzel, son yıllarda dört mevsim lastiklere olan ilginin arttığından bahsetti. Bunda havaların ılıman seyrinin etkili olduğunu anlatan Güzel, "İklim değişikliği dört mevsim lastik talebini artırıyor. Önceden pazarın en fazla yüzde 10’u dört mevsim lastiklerden oluşurken, bu yıl havaların ılıman geçmesi ile bu oran yüzde 15'e yaklaştı. Dört mevsim lastik tarafında büyüme potansiyeli var" ifadelerini kullandı.

Güzel, Türkiye lastik pazarının özellikle 2022'nin ilk çeyreğinde büyüme trendi gösterdiğinden de bahsederek, pazarın 2022 sonunda 25 milyon adet seviyesine çıktığını, 2023 sonunda benzer bir büyüklük beklediklerini söyledi.

CİRONUN YARISINI BULACAK

Brisa Satış Genel Müdür Yardımcısı Cenk Koçdor'dan ise, Brisa'nın hızlı bakım servis noktası Otopratik'i büyütmek için kolları sıvadığını da öğrendik.

Koçdor'un verdiği bilgiye göre, her marka araç için servis ve bakım hizmeti veren Otopratik hali hazırda 92 noktada varlık gösterirken, 2023 yılında 60’ın üzerinde noktanın daha açılması, 2025 yılı sonunda ise 500 noktaya ulaşılması hedefleniyor.

Aldığımız bilgiye göre, elektrikli araç şarjı konusunda Sabancı Grubu bünyesindeki Enerjisa'nın kuruluşu olan Eşarj ile işbirliği yapan Otopratik, 26 ilde büyük çoğunluğu DC hızlı şarj özellikli toplam 36 adet şarj istasyonunda elektrikli araçlara şarj hizmeti sunuyor.

2023 sonu itibariyle 70 istasyona çıkmayı hedefleyen şirket, 2030'da ise her Otopratik noktasında elektrikli araç şarj hizmeti sunmayı hedefliyor.

Öte yandan, Otopratik markalı ürün sayısını da artıran şirket, kendi markası ile toplamda 109 farklı ürünü müşterilerini sunuyor. Burada nihai hedefin ise periyodik olarak değişmesi gereken tüm parçaların Otopratik markası adı altında sunulması olduğunu öğrendik.

Bu noktada, araçların en çok değişen parçalarından biri olan ve Brisa'nın da ana iş kolu olan lastiklerin de gelecekte Otopratik markası ile sunulup sunulmayacağı sorusu akıllara geliyor.

Güzel ve Koçdor'a bu yönde yönelttiğimiz sorunun cevapsız kaldığını aktaralım.

Brisa yetkililerinden edindiğimiz bilgiye göre, Otopratik noktaları franchise modeli ile büyüyor. Brisa'nın toplam gelirleri içerisinde yüzde 20 paya sahip Otopratik için, gelecekte ise Brisa'nın toplam cirosundan yüzde 50 pay alma hedefi bulunuyor.

Bu hedef, Brisa'nın lastik üreticisinden, bir mobilite şirketine evrilmesinin en somut göstergesi olarak kabul edilebilir.

Sonuç olarak, her sektörde olduğu gibi lastik sektöründe de trendler değişiyor. Değişen trendler doğrultusunda, lastik bayileri sadece lastik satan, değiştiren ve onaran işletmelerden, araç servis/bakım ve elektrikli araç şarj hizmeti de sunabilen yapılara dönüşmek zorunda kalacaklar gibi görünüyor.

Bu yeni yapıların yatırım maliyetlerinin geleneksel lastik bayiliğinden daha yüksek olması ise, sektörde bir konsolidasyon yaşanacağının kaçınılmaz olacağını gösteriyor.

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