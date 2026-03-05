Canlı
        Haberler Magazin Britney Spears gözaltına alındı - Magazin haberleri

        Britney Spears gözaltına alındı

        Britney Spears, alkollü araç kullandığı şüphesiyle gözaltına alındı. Ertesi gün serbest bırakılan şarkıcı, 4 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak

        Giriş: 05.03.2026 - 22:14
        Britney Spears gözaltına alındı

        Dünyaca ünlü pop yıldızı Britney Spears, dikkat çekici bir gelişmeyle gündeme geldi. TMZ'nin haberine göre, Spears 4 Mart çarşamba akşamı California'da alkollü araç kullanmak şüphesiyle gözaltına alındı. Yerel kaynaklar, polisin akşam saatlerinde evine yakın bir bölgede Spears otomobilini durdurduğunu bildirdi.

        Araçta tek başına olduğu belirtilen şarkıcı, gerekli kontrollerin yapılması amacıyla polis merkezine götürüldü. Hastanede yapılan kan testi ve sağlık kontrollerinin ardından herhangi bir yaralanması olmadığı tespit edilen Spears, sabah saatlerinde serbest bırakıldı.

        "BRITNEY DOĞRU ADIMLARI ATACAK"

        Şarkıcının temsilcisi, BBC News'e yaptığı açıklamada olayla ilgili detay vermekten kaçınarak, "Bu talihsiz ve mazur görülemez bir durumdu. Britney doğru adımları atacak ve yasalara uyacak. Umarım bu, hayatında uzun zamandır beklenen değişimin ilk adımı olur ve bu zor dönemde ihtiyaç duyduğu destek ve yardımı alabilir" dedi.

        Spears'in temsilcisi, şarkıcının oğullarıyla vakit geçireceğini de belirterek, "Sevdikleri, onun mutluluğu ve başarısı için uzun zamandır beklenen bir plan hazırlayacaklar" ifadelerini kullandı.

        Gözaltı haberinin ardından Spears, sosyal medya platformu Instagram hesabını kapattı.

        BİR OTOMOBİLE ÇARPIP KAÇMAKLA SUÇLANMIŞTI

        Bu olay, Spears'ın trafikle ilgili ilk vukuatı değil. Ünlü şarkıcı 2007 yılında da Los Angeles'ta park halindeki bir otomobile çarpıp kaçmakla suçlanmıştı. Ancak Spears'ın zararı ödemesi ve jürinin ortak bir karara varamaması nedeniyle dava ceza verilmeden kapanmıştı.

        Fotoğraflar: DepoPhoto, Shutterstock

