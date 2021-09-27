Vlasov, Britney Spears ve avukatı Sam Ingham arasında geçen görüşmelerin de dinlendiğini söyledi.



PageSix'in haberine göre Alex Vlasov şu ifadeleri kullandı:



Britney, iPhone almak istiyordu... Ve bu büyük bir meseleydi. Herkes endişelenmişti. Patronum Edan Yemini bana gelip, "iPhone için bildiğin bir izleme servisi var mı?" diye sormuştu. Ben de, "Neyi kastediyorsun?" demiştim. "Ebeveyn kontrollerini. iPhone'a ebeveyn denetimi koymanın yolu var mı?" demişti. Ve o zaman Edan bana Britney'in kendi güvenliği için izlendiğini açıklamıştı.