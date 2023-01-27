Britney Spears: İşler çığrından çıktı!

"ACILI VE AĞRILI"



"Sinir hasarı vücudun bir kısmında uyuşma yapıyor" diyen Britney Spears, "Haftada üç kez uykumdan ellerimi tamamen uyuşması nedeniyle uyanıyorum. Sinirler çok küçük ve batıyor gibi hissettiriyor. Vücudumun sağ tarafında iğnelenme oluyor. Boynuma kadar fırlıyor ve en çok acıtan kısım şakağım... Acılı ve ağrılı..." açıklamasını yapmıştı.