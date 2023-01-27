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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Britney Spears: İşler çığrından çıktı!

Britney Spears'ın hayranlarının endişesi üzerine bölge polisi, durumunu kontrol etmek için dünyaca ünlü şarkıcının evine gitti. Ardından açıklama yapan Spears, "Hayranlarımı çok seviyorum ama işler çığrından çıktı. Özel hayatım resmen ihlal edildi" dedi

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  • Britney Spears: İşler çığrından çıktı! İhbar üzerine evine polis gitti - Magazin haberleri

    41 yaşındaki Britney Spears'ın sosyal medyadaki tuhaf paylaşımları ve Instagram hesabını silmesinin ardından pek çok hayranı ünlü yıldızın yaşadığı ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Ventura County'nin polis merkezine ihbarda bulunmuştu.
  • Britney Spears: İşler çığrından çıktı! İhbar üzerine evine polis gitti - Magazin haberleri

    "TEHLİKEDE OLDUĞUNA DAİR HİÇBİR İŞARET BULUNMADI"

    Bir polis, 25 Ocak'ta Spears'ın evine gittiklerini ve ünlü şarkıcının tehlikede olduğuna dair hiçbir işaret bulunmadığını belirtti.

    Vatandaşların özel hayatının gizliliğine önem verdiklerini belirterek ev ziyaretine dair ayrıntı paylaşmayan polis memuru, "Sadece şu kadarını söyleyebilirim; Spears'ın hiçbir şekilde tehlikede olduğunu düşünmüyoruz" dedi. Yetkili, kaç kişiden ihbar aldıklarını ise açıklamadı.

    "İŞLER ÇIĞRINDAN ÇIKTI"

    Ardından açıklama yapan Spears da, "Hayranlarımı çok seviyorum ama işler çığrından çıktı. Özel hayatım resmen ihlal edildi" ifadelerini kullandı.
  • Britney Spears: İşler çığrından çıktı! İhbar üzerine evine polis gitti - Magazin haberleri

    "BAZI ŞÜPHELİ HAREKETLERİ VARDI"

    Britney Spears'ın bazı hayranları polisi aradıkları anları kaydedip, videosunu  paylaşmıştı.

    Bir kullanıcı, sosyal medya platformunda 24 Ocak Saloı günü canlı yayın açmıştı ve polisi arayarak, "Bölgenizdeki bir vatandaşın güvenliğinden endişeliyim. Sosyal medyada bazı şüpheli hareketler vardı ve şimdi de hesabı silindi" demişti.
  • Britney Spears: İşler çığrından çıktı! İhbar üzerine evine polis gitti - Magazin haberleri

    "BİR MESAJ VERMEYE ÇALIŞIYOR"

    Hayranların endişesi, Spears'ın "bir şeyler öğrendiğini" ve "pişman olduğu bir dövmesini sildirdiğini" anlattığı Instagram paylaşımlarından sonra artmıştı. Sosyal medya kullanıcıları, ünlü yıldızın bir mesaj vermeye çalıştığını öne sürüyordu.

    Bunların ardından Britney Spears'ın Instagram hesabını silmesi, hayranlarının şüphelerinin derinleşmesine neden olmuştu.

    Ayrıca ünlü şarkıcı sosyal medyayı çok aktif kullanmakla birlikte hesaplarını sık sık silmesiyle de biliniyor.
  • Britney Spears: İşler çığrından çıktı! İhbar üzerine evine polis gitti - Magazin haberleri

    HASTALIĞINI AÇIKLADI

    Öte yandan Britney Spears, geçtiğimiz haftalarda 'Victoria' hastalığına yakalandığını duyurmuştu. Vücudunun sağ tarafında sinir hasarı olduğunu söyleyen Spears, "Tanrı dışında bir tedavisi yok. Sinir hasarı bazen beyninize yeterince oksijen gitmemesine yol açıyor. Beyniniz sonunda duruyor" ifadelerini kullanmıştı.
  • Britney Spears: İşler çığrından çıktı! İhbar üzerine evine polis gitti - Magazin haberleri

    "ACILI VE AĞRILI"

    "Sinir hasarı vücudun bir kısmında uyuşma yapıyor" diyen Britney Spears, "Haftada üç kez uykumdan ellerimi tamamen uyuşması nedeniyle uyanıyorum. Sinirler çok küçük ve batıyor gibi hissettiriyor. Vücudumun sağ tarafında iğnelenme oluyor. Boynuma kadar fırlıyor ve en çok acıtan kısım şakağım... Acılı ve ağrılı..." açıklamasını yapmıştı.
  • Britney Spears: İşler çığrından çıktı! İhbar üzerine evine polis gitti - Magazin haberleri

    "YÜZLEŞEMEDİM"

    Spears'ın ayrıca, "O yerden çıktığımdan beri son üç yıldır hafif bilinçsiz vaziyetteyim. Yüzleşemedim" sözleri, 2019’da psikolojik sorunları nedeniyle rehabilitasyon merkezinde tedavi görmesine bir gönderme olarak yorumlanmıştı.
  • Britney Spears: İşler çığrından çıktı! İhbar üzerine evine polis gitti - Magazin haberleri

    "ARTIK NEFES ALABİLİYORUM"

    Britney Spears, mesajında, "Dans ederken ağrı hissetmiyorum. Zihnim tamamen içimdeki çocuğa dönüşüyor ama eskisi gibi hareket edemiyorum" ifadesine de yer vermişti.

    Spears, "Beynime ve boynuma oksijenin gittiğini hissettiğim bir ilaç buldum. Gözlerim şimdi daha açık ve başımı dik tutabiliyorum. Bunu başarmaya çalışırken iyi bir iş yaptım. Nefes alabiliyorum. Kendimi daha akıllı hissediyorum çünkü artık nefes alabiliyorum" demişti.
  • Britney Spears: İşler çığrından çıktı! İhbar üzerine evine polis gitti - Magazin haberleri

    VICTORIA HASTALIĞI

    'Victoria hastalığı' olarak bilinen tüberküloz, tedavi edilmezse ölümcül olabiliyor. Enfeksiyon esas olarak akciğerleri etkiliyor ancak karın, kemikler, bezler ve sinir sistemi üzerinde de etkiye sahip...

    Dünya Sağlık Örgütü (WHO), tarafından tüberkülozla ilgili bir rapora göre; hastalık 2021'de yaklaşık 1,6 milyon insanı öldürdü ve Covid-19'dan sonra ikinci önde gelen bulaşıcı hastalık...

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Instagram

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