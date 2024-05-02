Aldatma iddialarının ardından Sam Asghari, şarkıcıdan ayrılmak için mahkemeye başvurdu. Şarkıcıya yakın bir kaynak ise "Britney, tüm aldatma iddialarını reddediyor. Şu an çok kırılgan. Çünkü bu durum, eski anıları ona hatırlattı. Çocukları Hawaii'ye taşındıktan sonra en son ihtiyacı olan şey bu boşanmaydı" dedi.