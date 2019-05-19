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Brokolinin kansere karşı bir özelliği daha keşfedildi

AA

Brokoli ve Brüksel lahanasının doğal içeriği indol-3-karbinolün, birçok kanser türünde rol oynayan WWP1 enzimine ket vurma potansiyeline sahip olduğu keşfedildi

Brokoli

Brokoli ve Brüksel lahanasında bulunan bir maddenin, birçok kanser türünde rol oynadığı bilinen WWP1 enzimini tedavi edici biçimde hedef alabileceği tespit edildi.

Science Daily'nin haberine göre, ABD'deki Beth Israel Deaconess Tıp Merkezinde görevli bilim insanları, fare ve insan hücre modellerini kullanarak, brokoli ve Brüksel lahanasının doğal içeriği indol-3-karbinolün WWP1'ye ket vurma potansiyeline sahip olduğunu ortaya koydu.

Araştırma ekibinden Pier Paolo Pandolfi, enzime ket vurabilecek doğal içeriğin brokoli ve diğer turpgillerde bulunduğunu ifade ederek, "Kanserin gelişimi açısından kritik bir patikaya giren yeni ve önemli bir oyuncu keşfettik. Bu patika, tümörün büyümesini kontrol eden bir düzenleyici olmanın yanı sıra tedavi seçenekleriyle hedef alabileceğimiz bir Aşil topuğu değerlendirmesini yaptı.

GÜNDE 3 KİLO ÇİĞ BRÜKSEL LAHANASI

Bir diğer araştırmacı Yu-Ru Lee ise indol-3-karbinolün bu potansiyel özelliğinden faydalanabilmek için günde neredeyse 3 kilogram çiğ Brüksel lahanası tüketmek gerektiğine işaret ederek, ekiplerinin, edindikleri bilgiyi geliştirmek için çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.

WWP1'nin, prostat ve meme dahil çok çeşitli kanser türünde genetik olarak güçlendiği ve aşırı ürediği belirtiliyor.

Araştırmanın ayrıntıları Science dergisinde yayımlandı. Singapur Ulusal Üniversitesinden bilim insanları, brokolide bulunan kanser karşıtı probiyotikler üzerinde mühendislik çalışması yapmıştı. Geçen yıl yapılan araştırmada, işlenen probiyotiklerin kanser gelişimini engellediği ve kolorektal kanser hücrelerinin geri çekilmesini teşvik ettiği keşfedilmişti.

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