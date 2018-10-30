Brommapojkarna - Norrköping maçı istatistikleri

İsveç Allsvenskan heyecanı devam ediyor. Brommapojkarna, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü Norrköping takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. Brommapojkarna 20 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Norrköping 56 puanda ve 2. sırada. Brommapojkarna, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Norrköping, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 520. İddaa'da Brommapojkarna kazanır 6.25, berabere biter 4.20, Norrköping kazanır 1.25 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Brommapojkarna son hafta oynanan Norrköping maçında 3-0 kazandı.

Norrköping ise Brommapojkarna maçında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyet alan Brommapojkarna, 10 gol attı ve 23 gol yedi.

Norrköping, dış sahada 5 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Norrköping 19 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

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