Brooke Sheilds'dan 'Mavi Göl' itirafı: Birbirimize aşık olmamızı istemişlerdi

"BENİM İÇİN KOMİKTİ"

Shields, Atkins ile iHeartRadio podcast'i 'Now What?'da bir araya geldi. 42 yıl önce yayınlanan ve çıplak sahneleri olan Brooke Shields, o dönem 14; Christopher Atkins ise 18 yaşındaydı.

"O filmden sonra kıyafetlerimi üzerimde tutmak zordu" diyen Christopher, şu ifadeleri kullandı:

Hatırlarsan seninle çırılçıplak olduğum sahneler vardı, kaydıraktan aşağı kayıyorduk ve bunun gibi şeyler. Bu biraz garipti ama benim için komikti. Senin tepkin ise sinirli sesler çıkarmak olmuştu.