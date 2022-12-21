Brooke Sheilds'dan 'Mavi Göl' itirafı: Birbirimize aşık olmamızı istemişlerdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Brooke Sheilds'dan 'Mavi Göl' itirafı: Birbirimize aşık olmamızı istemişlerdi

Brooke Shields, 1980 yapımı 'Mavi Göl' (The Blue Lagoon) filmindeki rol arkadaşı Christopher Atkins ile bir araya geldi. Filmdeki çıplaklık içeren sahnelerle ilgili konuşan Shields, prodüksiyon ekibinin rol arkadaşına aşık olmasını istediğini itiraf ederek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Brooke Sheilds'dan 'Mavi Göl' itirafı: Christopher Atkins ile birbirimize aşık olmamızı istemişlerdi - Magazin haberleri

    Henüz küçük bir çocukken oyunculuğa başlayan ve 'Pretty Baby' ile adından söz ettiren Brooke Shields, 1980 yapımı 'Mavi Göl' (The Blue Lagoon) filmi ve rol arkadaşı Christopher Atkins hakkında samimi açıklamalar yaptı.
  • Brooke Sheilds'dan 'Mavi Göl' itirafı: Christopher Atkins ile birbirimize aşık olmamızı istemişlerdi - Magazin haberleri

    "BENİM İÇİN KOMİKTİ"

    Shields, Atkins ile iHeartRadio podcast'i 'Now What?'da bir araya geldi. 42 yıl önce yayınlanan ve çıplak sahneleri olan Brooke Shields, o dönem 14; Christopher Atkins ise 18 yaşındaydı. 

    "O filmden sonra kıyafetlerimi üzerimde tutmak zordu" diyen Christopher, şu ifadeleri kullandı:

    Hatırlarsan seninle çırılçıplak olduğum sahneler vardı, kaydıraktan aşağı kayıyorduk ve bunun gibi şeyler. Bu biraz garipti ama benim için komikti. Senin tepkin ise sinirli sesler çıkarmak olmuştu.
  • Brooke Sheilds'dan 'Mavi Göl' itirafı: Christopher Atkins ile birbirimize aşık olmamızı istemişlerdi - Magazin haberleri

    Söz konusu filmdeki çıplak sahneleri için dublör kullanan Brooke Shields, bunun üzerine meslektaşına "Neden bunu görmek zorundayım?" diye düşünmüştüm. Çok az kıyafet giyiyorduk ve saçlarım göğüslerimi örtmek için vücuduma bantlanmıştı" diye konuştu.
  • Brooke Sheilds'dan 'Mavi Göl' itirafı: Christopher Atkins ile birbirimize aşık olmamızı istemişlerdi - Magazin haberleri

    "BİRBİRİMİZE AŞIK OLMAMIZI ÇOK İSTEMİŞLERDİ"

    Shields, "Prodüksiyon ekibi birbirimize aşık olmamızı çok istemişti ama o zamanlar henüz bir erkeği öpmemiştim bile" itirafında bulunduğunda, Atkins; "Bu muhtemelen film için harika olurdu çünkü her şey bununla ilgiliydi. Kabul etmelisin ki aramızdaki kimya inanılmazdı" dedi ve şu sözleri ekledi:

    Orada çok ama çok güzel anlar yaşandı ve bence filmin daha da başarılı olmasını sağlayan şey filmde ortaya çıkan o masumiyetti.
  • Brooke Sheilds'dan 'Mavi Göl' itirafı: Christopher Atkins ile birbirimize aşık olmamızı istemişlerdi - Magazin haberleri

    Christopher Atkins, yengeçler ve atlar yüzünden yaralanmalara maruz kaldıkları Fiji Adaları'ndaki koşulların ne kadar vahşi olduğuna da dikkat çeken "Bu film bugün asla yapılamazdı!" diye konuştu.
  • Brooke Sheilds'dan 'Mavi Göl' itirafı: Christopher Atkins ile birbirimize aşık olmamızı istemişlerdi - Magazin haberleri

    DailyMail'de yer alan habere göre; Henry De Vere Stacpoole'un 1908 tarihli romanının beyaz perde uyarlaması olumsuz eleştiriler alsa da dünya çapında gişede 58,8 milyon dolar toplamayı başarmıştı. Christopher Atkins, performansıyla 'Yılın Yeni Yıldızı' dalında Altın Küre Ödülü'ne aday gösterilirken; o dönemin çocuk yıldızı Shields, 'En Kötü Kadın Oyuncu' dalında Altın Ahududu Ödülü almıştı.
  • Brooke Sheilds'dan 'Mavi Göl' itirafı: Christopher Atkins ile birbirimize aşık olmamızı istemişlerdi - Magazin haberleri

    'EN GENÇ MODEL' UNVANINI ALDI

    14 yaşında Vogue dergisine kapak olan 'En Genç Model' unvanını alan Shields, pek çok ünlü markanın reklamlarında boy göstermişti.

    1.83 boyundaki manken, sinemaya 1978 yılında 'Pretty Baby' adlı filmle başlamıştı. Asıl çıkışını Mavi Göl filmiyle yapan Brooke Shields, 4 yıl üst üste 'En Sevilen Genç Oyuncu' ödülü kazanmıştı.
  • Brooke Sheilds'dan 'Mavi Göl' itirafı: Christopher Atkins ile birbirimize aşık olmamızı istemişlerdi - Magazin haberleri

    OYUNCULUĞA ARA VERİP ÜNİVERSİTE OKUDU

    Ünlü yıldız, 1983 yılında çalışmaya ara vererek Princeton Üniversitesi'nde Fransız Edebiyatı üzerine eğitim almıştı. Brooke Shields, 1988'de sinemaya geri dönerken aynı zamanda televizyon filmlerinde de çeşitli roller almaya başlamıştı.

    Sinema ve televizyon ile yetinmeyen Shields; Grease, Cabaret, Wonderful Town ve Chicago gibi yapımlarla Broadway'de tiyatroda boy göstermişti.
  • Brooke Sheilds'dan 'Mavi Göl' itirafı: Christopher Atkins ile birbirimize aşık olmamızı istemişlerdi - Magazin haberleri

    ÜNLÜ YILDIZLARLA AŞK YAŞADI

    Brooke Shields, ayrıca yaşamı boyunca Ted McGinley, Dean Cain, John F. Kennedy Jr., Michael Bolton, Monaco Prensi 2. Albert ve Michael Jackson gibi birçok ünlüyle birlikte olmuştu.
  • Brooke Sheilds'dan 'Mavi Göl' itirafı: Christopher Atkins ile birbirimize aşık olmamızı istemişlerdi - Magazin haberleri

    İKİ KEZ EVLENDİ

    Shields, 1997'de tenisçi Andre Agassi'yle bir evlilik yapmıştı. 1980 ve 1990'lı yıllarda Shields'in aşk ilişkileri birçok gazete ve dergi yazısına konu olmuştu.

    Ünlü yıldız, 1999'da bir çocuk sahibi olduğu Agassi'den boşandıktan sonra, 2001'de televizyon yazarı Chris Henchy ile nikah masasına oturmuştu.

    Mutlu bir evlilik sürdüren Shields ve Henchy'nin iki çocuğu bulunuyor.

    Fotoğraflar: Avalon, Splash News, Reuters, 

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.