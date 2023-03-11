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Brooke Shields tacizi ilk kez anlatmıştı: Kızlarımla sorun yaşadım

Brooke Shields, hayatının anlatıldığı belgeselde uğradığı tacizi anlatmıştı. Shields, yaptığı yeni açıklamada, "Kızlarımın belgeselde hiçbir bilgi sahibi olmadığı ayrıntılar vardı. Bu yüzden onlarla sorun yaşadım. Çünkü anlattığım her şey ile ilgili olarak onları bilgilendirmemiştim" ifadelerini kullandı

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  • Brooke Shields tacizi ilk kez anlatmıştı: Kızlarımla sorun yaşadım - Magazin haberleri

    Çocuk yaşta şöhrete kavuşan Brooke Shields, hakkında hazırlanan bir belgesel sebebiyle gündemden düşmüyor. 'Sundance Film Festivali'nde ilk gösterimi yapılan 'Pretty Baby: Brooke Shields' (Güzel Bebek: Brooke Shields) adlı bu belgeselde Shields, yaşadıklarını kendisini bile şaşırtan bir şekilde sansürsüz olarak anlattı.
  • Brooke Shields tacizi ilk kez anlatmıştı: Kızlarımla sorun yaşadım - Magazin haberleri

    "KIZLARIMLA SORUN YAŞADIM"

    Yönetmenliğini Lana Wilson'ın üstlendiği filmde ünlü oyuncunun kamera karşısında yaptığı itiraflar herkesi şaşırttı. Brooke Shields, ayrıca People dergisine verdiği röportajda 19 yaşındaki kızı Francis Rowan ile 16 yaşındaki kızı Grier Hammond'la belgeselde yer verilen bazı olaylar sebebiyle sorun yaşadığını açıkladı.

    Shields "Biliyorsunuz, onlara birçok şey öğrettim ama belgeselde kızlarımın, hiçbir bilgi sahibi olmadığı ayrıntılar vardı. Bu yüzden onlarla sorun yaşadım. Çünkü anlattığım her şey ile ilgili olarak onları bilgilendirmemiştim" dedi.
  • Brooke Shields tacizi ilk kez anlatmıştı: Kızlarımla sorun yaşadım - Magazin haberleri

    "NELER OLDUĞUNU İLK KEZ ANLATIYORUM"

    Brooke Shields, röportajda kızlarını geçmiş hayatının hangi ayrıntıları konusunda önceden bilgilendirmediğini belirtmedi. Ancak 'Pretty Baby: Brooke Shields' adlı belgeselde daha önce hiç anlatmadığı bir taciz olayına da değinmişti.

    Shields, hayatının bu kötü hatırasını anlatırken sözlerine, "Neler olduğunu ilk kez anlatıyorum" diyerek başladı.
  • Brooke Shields tacizi ilk kez anlatmıştı: Kızlarımla sorun yaşadım - Magazin haberleri

    "BUNUN BİR İŞ GÖRÜŞMESİ OLDUĞUNU SANIYORDUM"

    Ardından ilk gençlik yıllarının en kötü tecrübesini kelimelere döken Brooke Shields, olay yaşandığında ara verdiği kariyerine dönüş hazırlığında olduğunu, o dönemde bir film çekildiğini, yapımcıların onu göz önüne aldıklarını ve ardından bir yönetmenle buluştuğunu ifade etti.

    Bu olay meydana geldiğinde henüz 20'li yaşlarının başında olan oyuncu, bu buluşmanın bir iş görüşmesi olduğunu düşündüğünü ifade etti.

    Shields, konuyla ilgili, "Yemek yedik. Ben bunun bir iş görüşmesi olduğunu sanıyordum. O kişiyle daha önce tanışmıştım ve bana karşı her zaman iyiydi" dedi.
  • Brooke Shields tacizi ilk kez anlatmıştı: Kızlarımla sorun yaşadım - Magazin haberleri

    Ancak Brooke Shields'ın söylediğine göre iş toplantısı sandığı o akşam yemeği bir anda aniden şekil değiştirdi. O yüzden de Shields, oradan çıkmanın yollarını kafasının içinde tartmaya başladı.

    Görüştüğü kişiye bir taksi çağırması gerektiğini söyleyen Shields, o kişinin de ona otele geri dönmelerini ve oradan bir taksi çağıracağını dile getirdiğini anlattı.

    Bunun üzerine onunla birlikte oteldeki odasına giden Brooke Shields, bir süre yalnız başına kaldığını ve ne yapacağını bilemediğini belirtti.
  • Brooke Shields tacizi ilk kez anlatmıştı: Kızlarımla sorun yaşadım - Magazin haberleri

    "ÇARESİZ BİR ŞEKİLDE NE YAPACAĞIMI DÜŞÜNÜYORDUM"

    "Telefona gitmek istemiyordum çünkü o benim telefonum değildi. Oturmak istemiyordum, çünkü orada kalmıyordum" diyen oyuncu, çaresiz bir şekilde ne yapacağını düşünürken odada bulduğu bir dürbünle pencereye yaklaştığını ve odadan görülen kumsal manzarasını izlemeye başladığını aktardı.
  • Brooke Shields tacizi ilk kez anlatmıştı: Kızlarımla sorun yaşadım - Magazin haberleri

    "VÜCUDUMLA TÜM BAĞIM KOPMUŞ GİBİ HİSSETTİM"

    O sırada tacizci kişinin odaya girdiğini ifade eden Shields, "Kapı açıldı ve o kişi çıplak olarak içeri girdi. Dürbünü bıraktım, o kişi ise üzerime doğru geliyordu. Bana zor kullandı ve saldırdı. Ben ise o sırada donup, kaldım. O anlarda boğulmaktan ya da vurulmaktan korktum, bu yüzden de adama karşılık veremedim. Benim bir 'Hayır' demem yeterli olmalıydı. O anda aklımdan geçen tek düşünce hayatta kalmak ve o odadan çıkmaktı. Tacizci bana saldırdığında sanki vücudumla bütün bağım kopmuş gibi hissettim" dedi.

    Fotoğraflar: AP, Reuters

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