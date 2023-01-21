"BANA SALDIRDI"



Shields, saldırganın kendisini film projeleri hakkında görüşmeye çağırdığını ve daha sonra da "taksi çağıracağını" söyleyerek, otel odasına davet ettiğini söyledi.



Brooke Shields, belgeselde saldırganın tuvalete girip, daha sonra çıplak çıktığını ve kendisine saldırdığını ifade etti.