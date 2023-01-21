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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Brooke Shields'ten itiraf: İlk kez konuşuyorum

Brooke Shields, uğradığı tacizi yıllar sonra ilk kez anlattı. "Kapı açıldı, içeri girdi ve çıplaktı... Ne yapacağımı bilemedim" diyen ünlü oyuncu, o günden bu yana konu hakkında kamuya açık bir şekilde konuşmadığını belirtti

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  • Brooke Shields uğradığı tacizi yıllar sonra ilk kez anlattı - Magazin haberleri

    ABD'li oyuncu ve model Brooke Shields, 20'li yaşlarının başında uğradığı cinsel saldırıyı ilk kez anlattı. Shields, 2023 Sundance Film Festivali'nde prömiyer yapan iki parçalık Lana Wilson belgeseli 'Pretty Baby: Brooke Shields'da yaşadıklarını dile getirdi.
  • Brooke Shields uğradığı tacizi yıllar sonra ilk kez anlattı - Magazin haberleri

    "İLK KEZ KONUŞUYORUM"

    Belgeselde kendisine saldıran kişinin kimliğini paylaşmayan Shields, saldırganın tanıdığı ve yakın olduğu biri olduğunu doğruladı.

    Gözyaşları içinde, "İlk defa olanlar hakkında konuşuyorum" diyen Brooke Shields, olayın Princeton Üniversitesi'ni bitirdikten sonra film sektörüne dönmeye hazırlandığı dönemde yaşandığını belirtti.
  • Brooke Shields uğradığı tacizi yıllar sonra ilk kez anlattı - Magazin haberleri

    "BANA SALDIRDI"

    Shields, saldırganın kendisini film projeleri hakkında görüşmeye çağırdığını ve daha sonra da "taksi çağıracağını" söyleyerek, otel odasına davet ettiğini söyledi.

    Brooke Shields, belgeselde saldırganın tuvalete girip, daha sonra çıplak çıktığını ve kendisine saldırdığını ifade etti.
  • Brooke Shields uğradığı tacizi yıllar sonra ilk kez anlattı - Magazin haberleri

    "HAYATTA KAL VE BURADAN KURTUL' DİYE DÜŞÜNDÜM"

    "Boğulacağımdan korktum" diyen Shields, "Karşılık veremedim. Dondum, kaldım. 'Hayır' dememin yeterli olacağını düşünmüştüm. Sadece, 'Hayatta kal ve buradan kurtul' diye düşündüm" açıklamasında bulundu.
  • Brooke Shields uğradığı tacizi yıllar sonra ilk kez anlattı - Magazin haberleri

    "BUNA İNANMAYI KABUL ETMİYORUM"

    Brooke Shields, saldırıdan sonra arkadaşı ve güvenlik şefi Gavin de Becker'ı aradığını belirtti. Shields, olayı anlattıktan sonra Gavin de Becker'ın "Bu tecavüz!" dediğini aktardı.

    Telefonda "Buna inanmayı kabul etmiyorum" yanıtını verdiğini belirten Brooke Shields, o günden bu yana konu hakkında kamuya açık bir şekilde konuşmadığını da sözlerine ekledi.

    Fotoğraflar: Reuters, AP

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