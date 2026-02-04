Nicola Peltz'in babası Nelson Peltz, damadı Brooklyn Beckham'ın kamuoyunda büyük yankı uyandıran aile kavgası hakkında sessizliğini bozdu. 83 yaşındaki milyarder yatırımcı, katıldığı bir etkinlikte kızı Nicola Peltz hakkında sorulan bir soruya, "Ailem son zamanlarda basında yer aldı mı? Hiç fark etmedim" şeklinde esprili bir yanıt verdi. Nelson Peltz, ailesine bazı durumlarla nasıl başa çıkacakları konusunda tavsiyelerde bulunduğunu söyleyerek, "Tavsiyem, basından uzak durmalarıdır" dedi.

"Kızım ve Beckham'lar bambaşka bir konu ve bugün burada bunun haber değeri yok" diyen baba Peltz, "Ama size şunu söyleyebilirim ki kızım harika, damadım Brooklyn de harika. Onların uzun ve mutlu bir evlilik geçirmelerini dört gözle bekliyorum" şeklinde konuştu.

REKLAM

Beckham ailesindeki kavga, Brooklyn Beckham'ın geçen ay sosyal medya aracılığıyla babası David Beckham ve annesi Victoria Beckham'a yönelik sert bir açıklama paylaşmasının ardından alevlendi.

Beckham çiftinin 26 yaşındaki en büyük oğlu Brooklyn, ailesiyle barışmak istemediğini ve ebeveynlerinin, eşi Nicola Peltz ile olan evliliğini yıkmaya çalıştığını iddia etmişti. Oğul Beckham ayrıca, annesinin, 2022'deki düğününde eşiyle ilk dansı yapmasına izin vermeyip kendisiyle uygunsuz bir şekilde dans ettiğini öne sürmüştü.