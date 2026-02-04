Brooklyn Beckham'ın kayınpederi, Beckham kavgasına dair sessizliğini bozdu
Nicola Peltz'in babası, Beckham ailesi ve damadı Brooklyn arasında yaşananlar hakkında ilk kez konuştu
Nicola Peltz'in babası Nelson Peltz, damadı Brooklyn Beckham'ın kamuoyunda büyük yankı uyandıran aile kavgası hakkında sessizliğini bozdu. 83 yaşındaki milyarder yatırımcı, katıldığı bir etkinlikte kızı Nicola Peltz hakkında sorulan bir soruya, "Ailem son zamanlarda basında yer aldı mı? Hiç fark etmedim" şeklinde esprili bir yanıt verdi. Nelson Peltz, ailesine bazı durumlarla nasıl başa çıkacakları konusunda tavsiyelerde bulunduğunu söyleyerek, "Tavsiyem, basından uzak durmalarıdır" dedi.
"Kızım ve Beckham'lar bambaşka bir konu ve bugün burada bunun haber değeri yok" diyen baba Peltz, "Ama size şunu söyleyebilirim ki kızım harika, damadım Brooklyn de harika. Onların uzun ve mutlu bir evlilik geçirmelerini dört gözle bekliyorum" şeklinde konuştu.
Beckham ailesindeki kavga, Brooklyn Beckham'ın geçen ay sosyal medya aracılığıyla babası David Beckham ve annesi Victoria Beckham'a yönelik sert bir açıklama paylaşmasının ardından alevlendi.
Beckham çiftinin 26 yaşındaki en büyük oğlu Brooklyn, ailesiyle barışmak istemediğini ve ebeveynlerinin, eşi Nicola Peltz ile olan evliliğini yıkmaya çalıştığını iddia etmişti. Oğul Beckham ayrıca, annesinin, 2022'deki düğününde eşiyle ilk dansı yapmasına izin vermeyip kendisiyle uygunsuz bir şekilde dans ettiğini öne sürmüştü.
Düğününü kastederek, "Büyük günümüzden haftalar önce, ailem defalarca baskı yaptı ve bana, ismimin haklarından vazgeçmem için rüşvet teklif etti. Bu durum beni, eşimi ve gelecekteki çocuklarımızı etkileyecekti" diyen Brooklyn, annesinin evliliğini bozmak için eskiden ilişki içinde olduğu kadınları hayatına dahil etmeye çalıştığını söylemişti.
Beckham çifti, oğullarının İngiliz basınında 'Nükleer bomba etkili' olarak nitelendirilen suçlamalarının ardından diğer üç çocuğundan destek alıyor. 23 yaşındaki Romeo ve 20 yaşındaki Cruz ile 14 yaşındaki Harper, yakın zamanda Victoria Beckham'ın Fransız hükümetinden Sanat ve Edebiyat Nişanı alma töreninde annelerine destek olmak için ailece kamuoyunun önüne çıktı.