Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz çiftinin yaramaz köpeklerle imtihanı

        Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz çiftinin yaramaz köpeklerle imtihanı

        Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz ikilisi, dört köpekle bakım evinin yolunu tuttu. Hareketli köpekleriyle zor anlar yaşadılar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2026 - 15:26 Güncelleme: 11.02.2026 - 15:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yaramaz köpeklerini zor zapt ettiler
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz çifti, dört köpeğine bakım yaptırmak üzere dışarı çıktı.

        Beverly Hills'teki gezinti için uyumlu kıyafetler giyen 26 yaşındaki Beckham ve 31 yaşındaki Peltz, köpeklerini kucaklarında taşıdı.

        Çift, hareketli köpeklerini kaldırımda taşırken oldukça zorlandı. Hatta Beckham, zaptetmekte zorlandığı köpekler için bakım evinin kapısını ayağıyla tekmeleyerek açmak zorunda kaldı.

        Bu gezinti, Brooklyn Beckham'ın, annesi Victoria Beckham'ın, köpeklere yardım girişimine destek vermemesini eleştirdiği ve ailesiyle tüm bağlarını kopardığı sansasyonel açıklamasından sadece birkaç hafta sonra gerçekleşti.

        David ve Victoria Beckham ailesinin en büyük oğlu Brooklyn, ailesini hedef aldığı açıklamasında, annesi Victoria'nın geçen yıl Los Angeles yangınları sırasında eşi Peltz'in köpeklere yardım etme girişimlerine destek olma isteğini geri çevirdiğini, üstelik daha önce hiçbir şey için yardım istemediklerini iddia etmişti.

        Brooklyn ve Nicola çifti, Los Angeles yangınları sonrası, Nicola Peltz'in kurduğu Yogi's House adlı yardım kuruluşu aracılığıyla yangından etkilenen hayvanları kurtarmak için 59 bin dolar toplamıştı.

        Brooklyn Beckham, ailesini, hayatını kontrol altında tutmak ve eşi ile arasını bozmaya çalışmakla suçladığı bomba etkili açıklamasında, "Yıllardır 'mükemmel ailemizi' göstermek için her moda şovuna, her partiye ve her basın etkinliğine katılmak ve destek vermek için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Ama eşim bir keresinde Los Angeles yangınları sırasında evsiz kalan köpekleri kurtarmak için annemden destek istediğinde, annem reddetti" demişti.

        Aile kavgasına dair ilk yorum
        Aile kavgasına dair ilk yorum Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO

        İçişleri Bakanlığına Mustafa Çiftçi, Adalet Bakanlığına Akın Gürlek atandı

        Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan 2026/51 sayılı atama kararı, 11 Şubat 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlandı. Karara göre, görevden affını isteyen ve talepleri kabul edilen isimler doğrultusunda bazı bakanlıklarda atamalar yapıldı. Yılmaz Tunç'tan boşalan Adalet Bakanlığı görevine Akın Gürlek at...
        #Brooklyn Beckham
        #Nicola Peltz
        #Köpek
        #beckham ailesi
        #aile kavgası
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Galatasaray, Avrupa devlerini geride bıraktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük iddiası! Polis ve avukat tutuklandı!
        Uyuşturucu operasyonunda usulsüzlük iddiası! Polis ve avukat tutuklandı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        Müdavimlerinin buluşma noktası: Satranç kıtlama
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        "Kim ne derse desin, umurumda değil"
        Biri 3, diğeri 5 yaşındaydı... İki kardeş yan yana!
        Biri 3, diğeri 5 yaşındaydı... İki kardeş yan yana!
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Akıllı telefon kullanıcılarına kritik tavsiye
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi
        Gıda toptancıları fiyat sabitledi