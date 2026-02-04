Browni kurabiye tarifi: Evde browni kurabiye nasıl yapılır, malzemeleri neler?

BROWNİ KURABİYE TARİFİ

Browni kurabiye, dış yüzeyi hafif çatlak, iç dokusu yumuşak ve yoğun çikolata tadına sahip bir tatlıdır. Klasik kurabiyelerden farklı olarak kekle kurabiye arasında bir yapı sunar. Doğru pişirme süresi yakalandığında içi nemli kalır, soğudukça sertleşmez.

Malzemeler

200 gram bitter çikolata

100 gram tereyağı

2 adet oda sıcaklığında yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı esmer şeker

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin

Yarım çay kaşığı tuz

Fırın 170 dereceye ayarlanır ve ısınmaya bırakılır. Fırın tepsisine yağlı kâğıt serilir. Çikolata küçük parçalara ayrılır. Tereyağı küp hâlinde hazırlanır. Bu aşamada tüm malzemelerin hazır olması karışımın kontrolünü kolaylaştırır. Bitter çikolata ve tereyağı ısıya dayanıklı bir kapta benmari usulü eritilir. Karışım pürüzsüz hâle gelene kadar karıştırılır. Ocaktan alındıktan sonra birkaç dakika bekletilir. Karışımın sıcaklığı düşmeden yumurtalar eklenmez, aksi hâlde yapı bozulur.

Yumurtalar geniş bir kapta toz şeker ve esmer şekerle birlikte çırpılır. Karışım açık renkli ve yoğun bir kıvam alana kadar işlem sürdürülür. Bu aşama browni kurabiyenin iç dokusunu belirler. Çikolatalı karışım yavaşça eklenir ve spatula ile karıştırılır. Un, kakao, vanilin ve tuz ayrı bir kapta elenir. Kuru karışım sıvı harca eklenir. Spatula yardımıyla alttan üste doğru karıştırılır. Uzun süre karıştırılmaz. Hamur akışkan ama kaşıkla şekil verilebilen bir yapı kazanır.

Hazırlanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alınır. Tepsiye aralıklı şekilde bırakılır. Hamur pişerken yayılacağı için aralarında boşluk bırakılması gerekir. Üzerlerine bastırılmaz. Çatlak yüzey pişme sırasında kendiliğinden oluşur. Tepsi fırının orta rafına yerleştirilir. Yaklaşık 10–12 dakika pişirme yeterlidir. Kurabiyelerin kenarları toparlanır, orta kısımları yumuşak kalır. Fırından çıkan kurabiyeler ilk anda yumuşak olur. Tepside 5 dakika bekletildikten sonra tel rafa alınır. Püf Noktalar: Fazla pişirme iç dokunun sertleşmesine yol açar.

Bitter çikolata oranı yüksek tutulduğunda tat dengesi korunur.

Hamur bekletilmeden pişirilmelidir. Browni kurabiye, yoğun çikolata tadı ve yumuşak iç dokusu nedeniyle yanında sunulan eşlikçilerle daha dengeli bir tatlı hâline gelir. En uyumlu eşlik süt olur; sütün sade yapısı çikolatanın yoğunluğunu toparlar ve ağızda daha temiz bir tat bırakır. Filtre kahve ya da sade espresso tercih edildiğinde çikolatanın aroması daha belirgin algılanır, bu eşleşme tatlıyı ağırlaştırmadan dengede tutar. REKLAM Açık demlenmiş siyah çay da iyi bir seçenektir, çünkü kurabiyenin şekerli yapısını bastırmadan eşlik eder. Servis sırasında yanında birkaç dilim muz ya da çilek sunulduğunda tatlı daha ferah algılanır ve çikolata tadı tek başına baskın hâle gelmez. Bir top sade vanilyalı dondurma, sıcak kurabiye ile birlikte sunulduğunda dokusal bir kontrast oluşturur ve tatlı deneyimini zenginleştirir. Bu eşliklerle browni kurabiye tek başına ağırlaşmadan, dengeli ve keyifli bir sunum sağlar.

SÜTLÜ BROWNİ KURABİYE TARİFİ Sütlü browni kurabiye, iç dokusu yumuşak kalan ve çikolata tadı sütle dengelenen bir kurabiyedir. Yapımına başlamadan önce fırın 170 dereceye ayarlanır. 100 gram tereyağı kısık ateşte eritilir ve ocaktan alındıktan sonra 100 gram sütlü çikolata eklenerek karıştırılır. Karışım ılıyınca 1 adet yumurta ve yarım su bardağı toz şeker ilave edilir, tel çırpıcıyla bütünlük sağlanır. Ardından yarım çay bardağı süt eklenir. Ayrı bir kapta 1 su bardağı un, 1 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilin ve bir tutam tuz karıştırılır. Kuru malzemeler sıvı karışıma eklenir ve spatula ile kısa sürede karıştırılır. Elde edilen hamur kaşıkla alınabilecek kıvamda olur. Yağlı kâğıt serili tepsiye aralıklı şekilde paylaştırılır. Yaklaşık 11–12 dakika pişirilir. Fırından çıktığında yumuşak kalan kurabiyeler soğudukça form kazanır ve sütlü tadı belirginleşir. ISLAK BROWNİ KURABİYE TARİFİ Islak browni kurabiye, piştikten sonra çikolata sosuyla buluşturulan, içi nemli kalan yoğun bir tatlıdır. Fırın 170 dereceye ayarlanır. 120 gram tereyağı eritilir, içine 120 gram bitter çikolata eklenir ve pürüzsüz hâle gelene kadar karıştırılır. Ilıyan karışıma 1 adet yumurta ve yarım su bardağı toz şeker eklenir. Ardından 1 su bardağı un, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilin ve bir tutam tuz ilave edilerek hamur hazırlanır. Hamur tepsiye kaşıkla aralıklı biçimde bırakılır. Kurabiyeler yaklaşık 10–11 dakika pişirilir.