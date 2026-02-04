Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Tatlı Tarifleri Browni kurabiye tarifi: Evde browni kurabiye nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Browni kurabiye tarifi: Evde browni kurabiye nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Browni kurabiye, kökenini klasik browni tatlısından alır ve bu tatlının çıkış noktası Amerika Birleşik Devletleri olarak kabul edilir. Browni, 19. yüzyılın sonlarına doğru Amerika'da ortaya çıkmış, kek ile kurabiye arasında bir doku sunan yoğun çikolatalı bir tatlı olarak kısa sürede yaygınlık kazanmıştır. Zamanla ev mutfaklarında yapılan denemelerle browni hamuru daha küçük porsiyonlara ayrılmış, fırında kısa sürede pişirilen ve elde yenebilen bir form kazanmıştır. Peki, browni kurabiye nasıl yapılır?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2026 - 11:52 Güncelleme: 04.02.2026 - 11:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Browni kurabiye tarifi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        BROWNİ KURABİYE TARİFİ

        Browni kurabiye, dış yüzeyi hafif çatlak, iç dokusu yumuşak ve yoğun çikolata tadına sahip bir tatlıdır. Klasik kurabiyelerden farklı olarak kekle kurabiye arasında bir yapı sunar. Doğru pişirme süresi yakalandığında içi nemli kalır, soğudukça sertleşmez.

        Malzemeler

        • 200 gram bitter çikolata
        • 100 gram tereyağı
        • 2 adet oda sıcaklığında yumurta
        • 1 su bardağı toz şeker
        • Yarım su bardağı esmer şeker
        • 1 su bardağı un
        • 2 yemek kaşığı kakao
        • 1 paket vanilin
        • Yarım çay kaşığı tuz

        Fırın 170 dereceye ayarlanır ve ısınmaya bırakılır. Fırın tepsisine yağlı kâğıt serilir. Çikolata küçük parçalara ayrılır. Tereyağı küp hâlinde hazırlanır. Bu aşamada tüm malzemelerin hazır olması karışımın kontrolünü kolaylaştırır. Bitter çikolata ve tereyağı ısıya dayanıklı bir kapta benmari usulü eritilir. Karışım pürüzsüz hâle gelene kadar karıştırılır. Ocaktan alındıktan sonra birkaç dakika bekletilir. Karışımın sıcaklığı düşmeden yumurtalar eklenmez, aksi hâlde yapı bozulur.

        REKLAM

        Yumurtalar geniş bir kapta toz şeker ve esmer şekerle birlikte çırpılır. Karışım açık renkli ve yoğun bir kıvam alana kadar işlem sürdürülür. Bu aşama browni kurabiyenin iç dokusunu belirler. Çikolatalı karışım yavaşça eklenir ve spatula ile karıştırılır. Un, kakao, vanilin ve tuz ayrı bir kapta elenir. Kuru karışım sıvı harca eklenir. Spatula yardımıyla alttan üste doğru karıştırılır. Uzun süre karıştırılmaz. Hamur akışkan ama kaşıkla şekil verilebilen bir yapı kazanır.

        Hazırlanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alınır. Tepsiye aralıklı şekilde bırakılır. Hamur pişerken yayılacağı için aralarında boşluk bırakılması gerekir. Üzerlerine bastırılmaz. Çatlak yüzey pişme sırasında kendiliğinden oluşur. Tepsi fırının orta rafına yerleştirilir. Yaklaşık 10–12 dakika pişirme yeterlidir. Kurabiyelerin kenarları toparlanır, orta kısımları yumuşak kalır. Fırından çıkan kurabiyeler ilk anda yumuşak olur. Tepside 5 dakika bekletildikten sonra tel rafa alınır.

        Püf Noktalar:

        • Fazla pişirme iç dokunun sertleşmesine yol açar.
        • Bitter çikolata oranı yüksek tutulduğunda tat dengesi korunur.
        • Hamur bekletilmeden pişirilmelidir.

        Browni kurabiye, yoğun çikolata tadı ve yumuşak iç dokusu nedeniyle yanında sunulan eşlikçilerle daha dengeli bir tatlı hâline gelir. En uyumlu eşlik süt olur; sütün sade yapısı çikolatanın yoğunluğunu toparlar ve ağızda daha temiz bir tat bırakır. Filtre kahve ya da sade espresso tercih edildiğinde çikolatanın aroması daha belirgin algılanır, bu eşleşme tatlıyı ağırlaştırmadan dengede tutar.

        REKLAM

        Açık demlenmiş siyah çay da iyi bir seçenektir, çünkü kurabiyenin şekerli yapısını bastırmadan eşlik eder. Servis sırasında yanında birkaç dilim muz ya da çilek sunulduğunda tatlı daha ferah algılanır ve çikolata tadı tek başına baskın hâle gelmez. Bir top sade vanilyalı dondurma, sıcak kurabiye ile birlikte sunulduğunda dokusal bir kontrast oluşturur ve tatlı deneyimini zenginleştirir. Bu eşliklerle browni kurabiye tek başına ağırlaşmadan, dengeli ve keyifli bir sunum sağlar.

        SÜTLÜ BROWNİ KURABİYE TARİFİ

        Sütlü browni kurabiye, iç dokusu yumuşak kalan ve çikolata tadı sütle dengelenen bir kurabiyedir. Yapımına başlamadan önce fırın 170 dereceye ayarlanır. 100 gram tereyağı kısık ateşte eritilir ve ocaktan alındıktan sonra 100 gram sütlü çikolata eklenerek karıştırılır. Karışım ılıyınca 1 adet yumurta ve yarım su bardağı toz şeker ilave edilir, tel çırpıcıyla bütünlük sağlanır. Ardından yarım çay bardağı süt eklenir.

        Ayrı bir kapta 1 su bardağı un, 1 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilin ve bir tutam tuz karıştırılır. Kuru malzemeler sıvı karışıma eklenir ve spatula ile kısa sürede karıştırılır. Elde edilen hamur kaşıkla alınabilecek kıvamda olur. Yağlı kâğıt serili tepsiye aralıklı şekilde paylaştırılır. Yaklaşık 11–12 dakika pişirilir. Fırından çıktığında yumuşak kalan kurabiyeler soğudukça form kazanır ve sütlü tadı belirginleşir.

        ISLAK BROWNİ KURABİYE TARİFİ

        Islak browni kurabiye, piştikten sonra çikolata sosuyla buluşturulan, içi nemli kalan yoğun bir tatlıdır. Fırın 170 dereceye ayarlanır. 120 gram tereyağı eritilir, içine 120 gram bitter çikolata eklenir ve pürüzsüz hâle gelene kadar karıştırılır. Ilıyan karışıma 1 adet yumurta ve yarım su bardağı toz şeker eklenir. Ardından 1 su bardağı un, 2 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilin ve bir tutam tuz ilave edilerek hamur hazırlanır. Hamur tepsiye kaşıkla aralıklı biçimde bırakılır. Kurabiyeler yaklaşık 10–11 dakika pişirilir.

        Bu sırada sos hazırlanır; yarım su bardağı süt, 1 yemek kaşığı kakao ve 2 yemek kaşığı toz şeker küçük bir tencerede karıştırılır ve kısa süre ısıtılır. Fırından çıkan sıcak kurabiyeler bekletilmeden sosla buluşturulur. Kurabiyeler sosu çektikçe iç dokusu yumuşar ve parlak bir görünüm kazanır. Dinlendikçe çikolata tadı daha yoğun hissedilir.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Enflasyonu yarım puan aşağı çekecek
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Çantasını ve telefonunu bırakmış... Esrarengiz ölüm!
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Anneden yürek yakan çağrı! Korkutan bekleyiş!
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Anneden Sıla çığlığı: Rapora tepki gösterdi, "İTÜ'ye sorulsun" dedi
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Trump muhabire tepki gösterdi
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        Beşiktaş forvette 'Oh' çekecek!
        Elon Musk'tan İspanyol Başbakan Sanchez'e: Faşist bir zalim
        Elon Musk'tan İspanyol Başbakan Sanchez'e: Faşist bir zalim
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        ABD ve İran Umman'da mı görüşecek?
        Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma
        Rekabet Kurulu'ndan Google'a soruşturma