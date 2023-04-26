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Bruce Willis dede oldu

Frontotemporal demans hastalığı nedeniyle erken emekliliğe ayrılmak zorunda kalan Bruce Willis, ilk kez dede oldu. Willis'in Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Rumer Willis, bebek sahibi oldu

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  • Bruce Willis dede oldu! Rumer Willis'in bebeği dünyaya geldi - Magazin haberleri

    'Frontotemporal demans' hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakan ve bir süredir gözlerden uzakta yaşayan Bruce Willis, ilk kez dede olmanın heyecanını yaşıyor. 68 yaşındaki oyuncunun Demi Moore ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Rumer Willis, anne oldu.
  • Bruce Willis dede oldu! Rumer Willis'in bebeği dünyaya geldi - Magazin haberleri

    İlk kez annelik heyecanı yaşayan oyuncu Rumer Willis, müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
  • Bruce Willis dede oldu! Rumer Willis'in bebeği dünyaya geldi - Magazin haberleri

    Müzisyen Derek Richard Thomas ile birlikteliğinden kız bebek dünyaya getiren 34 yaşındaki Willis, bebeğinin fotoğrafını "Louetta Isley Thomas Willis" notuyla yayımladı.
  • Bruce Willis dede oldu! Rumer Willis'in bebeği dünyaya geldi - Magazin haberleri

    5 ÇOCUK BABASI

    Öte yandan Bruce Willis, kendisi gibi oyuncu olan Demi Moore ile 1987'de evlenmişti. 2000'de yollarını ayıran ikilinin bu birliktelikten; Rummer, Tallulah ve Scout adında üç kızı bulunuyor.
  • Bruce Willis dede oldu! Rumer Willis'in bebeği dünyaya geldi - Magazin haberleri

    Bruce Willis, ayrılığın ardından 2009'da Emma Heming ile nikâh masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çiftin, Mabel ve Evelyn adında iki kızı bulunuyor. 
  • Bruce Willis dede oldu! Rumer Willis'in bebeği dünyaya geldi - Magazin haberleri

    DEMİ MOORE İLE EMMA HEMING ÇOK İYİ ANLAŞIYOR

    Bruce Willis'in Emma Heming ile evlendikten sonra sık sık bir araya gelen Demi Moore'un, Willis'in eşi Emma Heming ile çok iyi anlaştığı biliniyor.
  • Bruce Willis dede oldu! Rumer Willis'in bebeği dünyaya geldi - Magazin haberleri

    Demi Moore, eski eşine 'Frontotemporal demans' teşhisi konulmasının ardından Bruce Willis'i hastalık sürecinde de çocuklarıyla birlikte ziyaret ederek destek oluyor. 

    Fotoğraflar: Reuters, Splash News, Instagram

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