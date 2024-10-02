Bruce Willis'in kızı Tallulah babasının son halini paylaştı: Bu adamı çok seviyorum

Tallulah Willis, 1987 ila 2000 arasında evli olan Bruce Willis ile Demi Moore'un en küçük kızı... İkilinin Scout (33) ve Rumer (36) adında iki kızı daha bulunuyor.

Bruce Willis, 2009'da Emma Heming ile evlendi ve bu evlilikten de Mabel ve Evelyn adında iki kızı daha dünyaya geldi.